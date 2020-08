Share Facebook

VENTIMILARIGHESOTTOIMARI inGIALLO

Festival del noir e del Giallo Civile 19 – 26 agosto 2020 Senigallia (AN)

Giardino Scuola Pascoli e Piazza Garibaldi

Torna a Senigallia il celebre Festival Ventimilarighesottoimari inGiallo.

Anche quest’anno tanti ospiti d’eccezione: per la consueta sezione sul giallo civile Daria Bonfietti e Federica Angeli che affronteranno la prima il mistero della strage di Ustica e la seconda la sua vita sotto scorta, Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan per il giallo storico sulla storia di alcune spose di importanti signori del Rinascimento italiano condannate a morte per adulterio e l’incontro inedito tra i due più importanti giallisti dell’area milanese, Massimiliano Robecchi e Sandrone Dazieri.

Il 19 agosto, in occasione dell’apertura del festival, a chiusura dell’incontro sulla strage di Ustica, sarà proiettato il video della performance “Quello che doveva accadere/INVENTARIUM” dell’artista Giovanni Gaggia: una meditazione artistica ed estetica sulla Strage che sarà visibile poi per tutta la durata del Festival presso l’Auditorium San Rocco in Piazza Garibaldi.