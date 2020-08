‍Carpineto Romano Buskers Festival 2020

Share Facebook

‍Dopo le celebrazioni per il prestigioso trentennale, il Carpineto Romano Buskers Festival non si arrende all’emergenza sanitaria e porta ancora l’arte di strada all’interno della città d’arte. Il 22 agosto nella suggestiva Reggia dei Volsci si svolgerà una XXXI edizione in formato ridotto, ma che manterrà lo spirito e la qualità di un festival d’arte di strada storico, tra i più antichi d’Italia.

Circo contemporaneo, musica e danza: davanti al pubblico del festival si alterneranno cinque diversi spettacoli con altrettanti musicisti e performer giovani e versatili. La direzione artistica è curata, come di consueto, dalle Scuderie MArteLive, un collettivo che da vent’anni seleziona e valorizza i migliori artisti emergenti provenienti da tutta Italia.

In scena gli artisti circensi Niccolò Nardelli con i suoi anelli e le sue sfere che sfidano la forza di gravità e Mister I con il suo divertente concerto di bolle di sapone; la performance di danza di Nunzio Perricone, vincitore della del concorso MArteLive 2019 e conosciuto anche per la sua partecipazione al talent Amici; e i concerti del cantautore Leonardo Angelucci (vincitore MArteLive 2019) e del duo Musica Muta.

Una serata che si preannuncia dunque ricca di emozioni, con spettacoli e performance per tutti i gusti. Il Carpineto Romano Buskers Festival rispetterà tutte le norme di sicurezza necessarie e, seppure in versione ridotta, continuerà a essere uno dei punti di riferimento storici per la cittadina che lo ospita, dimostrando quanto l’arte e la cultura siano fondamentali per superare i momenti più difficili.

Per Info: www.carpinetoromano.it – www.buskercarpineto.org – Ufficio Turistico: 06/97180028