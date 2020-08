TikTok presenta i primi creator destinatari del TikTok Creator Fund in Europa

Share Facebook

Twitter

Pinterest

TikTok ha annunciato oggi i primi destinatari del suo Creator Fund da 60 milioni di euro in Europa.

Tra i primi creator italiani a beneficiare del fondo: @lucianospinelli, giovane talento milanese che su TikTok esprime le sue più grandi passioni – ballo, recitazione e disegno – ma anche il suo impegno per temi di importanza sociale; @vincenzotedesco97 ventiduenne di Giffoni (SA) che mette al centro dei suoi video il sorriso e l’autenticità ed è in prima linea per promuovere il valore della diversità; @martinasocrate, 21 anni, mentre studia Mediazione Linguistica a Milano, attraverso i suoi contenuti esprime il suo grande amore per la recitazione e la sua dote innata di empatia, intrattenendo e divertendo la community. Martina ha inoltre partecipato alla raccolta fondi su TikTok per la Croce Rossa Italiana e condotto la diretta streaming dalle Gallerie degli Uffizi di Firenze, spinta dal suo impegno per le cause sociali e per le iniziative culturali; @rosalba 20 anni di Napoli, ha iniziato a farsi conoscere sul web nel 2014 con i suoi video di make-up e skin care. Colorata, esuberante, è sempre alla ricerca di sperimentare combinazioni di stile nuove.

Il TikTok Creator Fund è pensato per aiutare i creator più attivi e determinati a costruire una carriera attraverso la creazione di contenuti innovativi. Il Fondo è partito con una dotazione iniziale di 60 milioni di euro per il primo anno e impegnerà in totale almeno 255 milioni in tre anni, offrendo alle persone di talento l’opportunità di trasformare la loro creatività in una carriera: solo in Europa, sono decine di migliaia i creator in possesso dei requisiti richiesti.

Il contributo a questi primi creator rappresenta un riconoscimento per la loro dedizione e l’impegno nel creare contenuti coinvolgenti ed espressivi, che creano una connessione non solo con i loro pubblici abituali, ma anche con la community di utenti TikTok più ampia.

Dal 1° settembre, tutti i creator potranno presentare la richiesta attraverso il TikTok Creator Fund in Europa. Per essere ammessi al Fondo gli utenti devono avere almeno 18 anni e soddisfare alcuni requisiti di base, in particolare contare almeno 10 mila follower e 10 mila visualizzazioni dei propri video negli ultimi 30 giorni, e pubblicare contenuti originali in linea con le nostre Linee Guida della Community. Tutti i creator in possesso dei requisiti potranno fare domanda direttamente nell’app e quelli approvati riceveranno il contributo in rate mensili, basate sulle performance dei contenuti.

“La creatività è la linfa vitale di TikTok, e noi ci impegniamo continuamente a sostenere e alimentare la community che di rende ciò che siamo”, ha dichiarato Rich Waterworth, TikTok General Manager EU. “In Italia il TikTok Creator Fund aiuterà a far emergere i creator che dedicano molto tempo ed energie a creare video divertenti e informativi, capaci di ispirare e divertire le persone che sono su TikTok. Questo mese festeggiamo due anni di presenza di TikTok in Italia e siamo orgogliosi di quanto abbiamo ottenuto qui in un periodo di tempo così breve. L’Italia ha accolto con grande favore TikTok, e questo ha consentito alla nostra community di creator di crescere. Siamo entusiasti all’idea di come il Creator Fund potrà aiutarci a supportare ancora di più i nostri creator e far crescere su TikTok la prossima generazione di talenti creativi”.

Tra i primi a poter beneficiare di questa opportunità:

@lucianospinelli – “TikTok, ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore. Dal primo momento mi sono trovato a mio agio con il suo innovativo linguaggio, sono riuscito a dare sfogo alle mie passioni e scoprirne delle nuove. Ho trovato fin da subito il modo per comunicare con le persone che mi seguono e voglio continuare ad esprimermi e a far divertire chi mi supporta e mi sostiene.”

@martinasocrate – “La trovo una bellissima opportunità per i creator. Sono felice di continuare il mio percorso assieme a TikTok e di entrare a far parte di questo nuovo programma.”

@rosalba – “Avere questa opportunità da parte di TikTok per me è un onore, TikTok fa parte della mia vita da anni ed avere il supporto della piattaforma per me significa davvero tanto! Non vedo l’ora di sperimentare questo nuovo programma.”

@vincenzotedesco97 – “Sono felicissimo di partecipare a questa iniziativa del Creator Fund, grazie mille TikTok per darmi quest’opportunità che mi consentirà di dedicarmi a ciò che mi piace fare e migliorare i miei contenuti per tutti voi. Grazie!”

TikTok

TikTok è la destinazione leader per i video brevi da dispositivi mobili. La nostra mission è ispirare la creatività e portare allegria. TikTok ha sedi in tutto il mondo, tra cui Los Angeles, New York, Londra, Parigi, Berlino, Dubai, Mumbai, Singapore, Jakarta, Seoul e Tokyo. http://www.tiktok.com