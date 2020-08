Ernia in soli due mesi, il singolo Superclassico è certificato platino

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Già sold-out i due concerti a Milano, aggiunta una terza data

Ultimi biglietti per la data di Roma

Dopo che l’album di Ernia ha ottenuto il disco d’oro in sole tre settimane, è il primo singolo estratto – Superclassico – a conquistare un altro prestigioso traguardo: è infatti certificato platino, ad appena due mesi dalla sua uscita. Dopo l’esordio di Gemelli in testa alla classifica FIMI-GfK, di cui al momento occupa la seconda posizione, Superclassico si conferma uno dei brani più amati della stagione: è tuttora saldamente in top 10 nella classifica di Spotify con oltre due milioni di ascolti settimanali, a conferma del fatto che Ernia è una delle penne più originali ed eclettiche della sua generazione.

Il 2021, con la ripresa dell’attività dal vivo, promette di essere un anno ancora più caldo per l’artista: le due date già annunciate, 4 e 5 marzo 2021 al Fabrique di Milano sono sold-out, ultimi biglietti disponibili per l’appuntamento del 12 marzo all’Orion di Roma, mentre sono già aperte e disponibili sul circuito Ticketone le prevendite per la terza data milanese (8 maggio al Fabrique).

Ernia, all’anagrafe Matteo Professione, nasce 26 anni fa e cresce nelle strade della periferia Ovest di Milano, dove vive, venendo a contatto con le situazioni più diverse e con tutte le sottoculture urbane tipiche dei primi anni ’00, l’hip hop in primis. Con i suoi primi due album, Come uccidere un usignolo e 68 (certificato Disco di Platino), ha saputo in poco tempo raggiungere un posto di primo piano nell’attuale scena urban italiana.