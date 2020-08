Francesca Michielin, Vasco Brondi e Margherita Vicario nella seconda parte di Cuori Impavidi

Share Facebook

Parte oggi, giovedì 20 agosto, la seconda parte della rassegna CUORI IMPAVIDI powered by Flowe, la serie di concerti estivi della città di Milano organizzata da MI AMI Festival e Circolo Magnolia. Dopo le prime quattro date che hanno visto alternarsi nomi noti come Dardust, Eugenio in via di Gioia e Pop X con artisti di grande prospettiva come Generic Animal e Irbis 37, è il turno di un poker d’assi.

A solcare il palco sull’acqua del Parco dell’Idroscalo giovedì 20 agosto saranno i Tre Allegri Ragazzi Morti di Davide Toffolo e il cantautore Dente, accompagnati dai fiorentini Tonno e i bergamaschi Giallorenzo. Il giovedi successivo 27 agosto sarà la volta di Francesca Michielin, con il suo speciale concerto Spazi Sonori (HÅN e Emma Nolde in apertura). Il 3 settembre assisteremo alla prima volta milanese di Vasco Brondi dopo la fine del suo progetto Le Luci della Centrale Elettrica, porterà in scena uno spettacolo speciale chiamato Talismani per tempi incerti, impreziosito dall’apertura di Colombre. A chiudere la rassegna, giovedì 10 settembre, saranno le nuove giovani voci di Margherita Vicario e Ginevra, accompagnate da Marco Castello, Memento, Erin e Piccolo.

Gli appuntamenti con CUORI IMPAVIDI si svolgeranno a cadenza settimanale ogni giovedì fino al 10 settembre.

20.08.2020 – DENTE, TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI, TONNO, GIALLORENZO

27.08.2020 – FRANCESCA MICHIELIN in “Spazi Sonori”, EMMA NOLDE, HAN

03.09.2020 – VASCO BRONDI in “Talismani per tempi incerti”, COLOMBRE

10.09.2020 – MARGHERITA VICARIO, GINEVRA, MARCO CASTELLO, MEMENTO, ERIN, PICCOLO

Tutti i concerti di Cuori Impavidi si svolgeranno nel pieno rispetto della normativa Covid e della nuova ordinanza del Ministero della Salute. Avanti come prima: con il massimo dell’attenzione, rispettando tutte le norme del protocollo Covid, e ma senza paura e con la stessa voglia di concerti di sempre. La musica continua la cura.

Biglietti disponibili su: https://dice.fm/bundle/cuori-impavidi