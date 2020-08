Share Facebook

Dal 27 al 30 agosto la terza edizione del festival a Villa Bardini

Apertura con Stefania Auci, Simonetta Fiori e Cristiana Pedersoli

Giovedì 27 agosto, serata tutta al femminile con Stefania Auci, per la prima volta a Firenze con il bestseller ‘I leoni di Sicilia’ ancora primo in classifica a un anno dall’uscita (ore 20), Simonetta Fiori, giornalista e autrice de ‘La testa e il cuore’ (ore 19) e Cristiana Pedersoli con ‘BUD, un gigante per papà’ (ore 18)

La giornata si apre alle 17 con i tour letterari sulle orme de ‘Le vite sognate del Vasari’ con Enzo Fileno Carabba e con ‘Ciao, Socrate!’, lo spazio dedicato ai ragazzi con l’autrice Laura Vaioli e l’attrice Gaia Nanni

Tutti gli incontri, a eccezione delle visite guidate e dei laboratori, sono a ingresso gratuito e senza prenotazione. In caso di massima capienza l’ingresso verrà chiuso per mantenere la sicurezza degli ambienti

Firenze, 24 agosto 2020 – Stefania Auci, Simonetta Fiori e Cristiana Pedersoli saranno le tre protagoniste, giovedì 27 agosto dalle ore 17, della serata di apertura della terza edizione de La città dei lettori. Il festival dedicato al libro e alla lettura, ideato e curato dall’Associazione Culturale Wimbledon con la direzione di Gabriele Ametrano, si svolge fino al 30 agosto a Villa Bardini (ingresso unico da Costa San Giorgio, 2). La rassegna è realizzata in collaborazione e con il contributo di Fondazione CR Firenze, Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Estate Fiorentina 2020 del Comune di Firenze, Comune di Calenzano e Biblioteca Civica di Calenzano; ha il sostegno di Unicoop Firenze e di IED Firenze e si avvale della cortese collaborazione della Fondazione Casa Museo Ivan Bruschi amministrata da Ubi Banca. Con 30 ospiti per 40 eventi dal vivo e altri appuntamenti, La città dei lettori garantirà una fruizione della manifestazione in sicurezza e nel pieno rispetto delle norme sanitarie. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito https://www.lacittadeilettori.it/programma-2020/.

Ad aprire la rassegna sarà una passeggiata per le strade di Firenze, sulle orme di Arnolfo, Donatello e Baccio Bandinelli, guidata da Enzo Fileno Carabba e dalle letture tratte dal suo Le vite sognate del Vasari, un volume di prossima pubblicazione da Bompiani (il ritrovo è alle ore 17 a Costa San Giorgio 2). In contemporanea, alle 17 a Villa Bardini, andrà in scena Ciao, Socrate!, uno spettacolo interattivo alla scoperta della filosofia, nell’ambito dello Spazio ragazzi curato da Teresa Porcella. L’autrice Laura Vaioli e l’attrice Gaia Nanni coinvolgeranno i giovani lettori a partire dal libro omonimo edito da Salani.

La serata entrerà nel clou con Cristiana Pedersoli che dialogherà con Giovanni Bogani e con Roberto De Ponti sul suo BUD, un gigante per papà (Giunti), tra avventure e passioni della vita smisurata del grande attore e padre Bud Spencer (ore 18). A seguire, Fabio Galati incontrerà la giornalista e autrice Simonetta Fiori per parlare delle 30 memorabili storie d’amore di coppie indimenticabili, raccontate nel suo La testa e il cuore edito da Guanda (ore 19). Gran finale con Stefania Auci e il bestseller I leoni di Sicilia pubblicato con Editrice Nord (ore 20). Per la prima volta a Firenze, l’autrice siciliana ancora prima in classifica ad un anno dall’uscita, esplorerà con Laura Montanari la saga della famiglia Florio in un viaggio nella storia della penisola italiana, in attesa del secondo capitolo.

“Non è iniziato facilmente questo 2020 – commenta il direttore Gabriele Ametrano – avremmo potuto arrenderci alla pandemia, ma la nostra passione non ci ha mai abbandonato e crediamo che la cultura e il ruolo degli operatori culturali abbiano oggi anche un valore sociale. Questa terza edizione de La città dei lettori si terrà sotto il segno della ‘librellione’, neologismo che abbiamo coniato per stimolare la ribellione alle brutture del mondo attraverso la lettura. Sarà un’edizione ‘speciale’, rispettosa delle normative sanitarie vigenti, con mascherine e distanziamento interpersonale, ma è un’edizione certamente ‘viva’ e ripensata per essere fruita dal vivo in tutta sicurezza. Come sempre i protagonisti del festival saranno i libri e i lettori; i luoghi scelti sono già di per sé una scenografia mozzafiato. L’Associazione Culturale Wimbledon, che ha ideato e cura il festival, ha voluto proporre alla città qualcosa che fino a tre anni fa mancava: un festival di letteratura. Speriamo di esserci riusciti e di aver colmato un vuoto”.

’’Salutiamo con grande piacere questa terza edizione del festival – dichiarano i Presidenti di Fondazione CR Firenze Luigi Salvadori e di Fondazioni Parchi Monumentali Bardini e Peyron Jacopo Speranza – che, nel massimo rispetto delle norme di sicurezza sanitarie, vuole invitare a Villa Bardini quanti credono nell’importanza del libro e della letteratura. E’ un segnale di fiducia per tutto il mondo dell’editoria, così duramente provato dal Covid, e una nuova testimonianza della nostra volontà di rendere questo luogo una moderna agorà nella quale, attraverso manifestazioni come questa, confrontarsi, discutere e aiutarci a leggere il particolare momento che stiamo vivendo’’.

INFORMAZIONI UTILI E DISPOSIZIONI SANITARIE

Tutti le informazioni sono aggiornate online su www.lacittadeilettori.it

Il programma completo degli eventi è consultabile al link https://www.lacittadeilettori.it/programma-2020/

Tutti gli incontri sono ad ingresso gratuito e senza prenotazione ad eccezione dei laboratori e dei tour letterari che prevedono l’obbligo di prenotazione su Eventbrite (https://www.eventbrite.it/e/biglietti-tour-letterari-le-vite-del-vasari-festival-la-citta-dei-lettori-2020-113276146002) e hanno una capienza massima di 30 persone regolata secondo le norme di sicurezza sanitaria in vigore e nel rispetto della salute di tutti i partecipanti. In caso di massima capienza a ciascun incontro l’ingresso verrà chiuso. Si consiglia quindi di arrivare in anticipo.

Il pubblico dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni degli organizzatori: all’ingresso verranno chieste le generalità e un numero di telefono (che sarà tenuto in archivio dall’Associazione Culturale Wimbledon per quindici giorni e usato unicamente per materia di sicurezza sanitaria) e, durante la permanenza agli eventi, è obbligatorio indossare la mascherina e mantenere la distanza dagli altri ospiti. Tra un incontro e il successivo il pubblico dovrà alzarsi per poter permettere agli organizzatori di sanificare le sedie della platea.

A causa di interventi interni al complesso Bardini, la villa e il giardino sono chiusi al pubblico fino al 14 settembre.

LA RIVISTA LA CITTA’ DEI LETTORI

Tra i progetti in corso, proseguono le pubblicazioni online della rivista La città dei lettori. L’omonimo progetto editoriale legato alla rassegna, anche durante i mesi di lockdown, ha avvicinato lettori e autori, proponendo gli inediti di numerosi scrittori italiani e invitando alla lettura in casa. Entro la fine dell’anno, uscirà il numero cartaceo annuale, gratuito e senza pubblicità, ma è già possibile leggere i brani di Valerio Aiolli, Ilaria Gaspari, Francesco Musolino, Silvia Bottani, Aisha Cerami, Cristina Marconi, Alberto Schiavone, Susanna Tartaro, Simone Innocenti, Cristiano Governa e molti altri sul sito https://www.lacittadeilettori.it/rivista/.

