Pinguini Tattici Nucleari il nuovo singolo da venerdì “La storia infinita”

Uscirà il 28 agosto il nuovo singolo della band

La Storia Infinita

dopo il podio a Sanremo, cinque Dischi D’Oro, due Dischi di Platino e oltre trecento milioni di ascolti in streaming, ecco la più evocativa storia di fine estate

Uscirà il 28 agosto La Storia Infinita, il nuovo atteso singolo di Pinguini Tattici Nucleari, dopo un semestre ricco di enormi successi, dal podio alla 70sima edizione del Festival di Sanremo ai primi posti delle classifiche radio e di vendita fino ai numerosi Dischi D’Oro e di Platino.

“E se non ci fosse l’estate, con le tipiche emozioni che la accompagnano? Se non ci fossero gli ombrelloni aperti, le corse contro le onde, i pic-nic in montagna?” Ecco le domande che hanno portato alla nascita del nuovo singolo dei PTN, La Storia Infinita.

“Una canzone che immagina un’ipotetica estate che non c’è, che manca. E la sua mancanza porta a rifugiarsi nelle emozioni del passato, nei ricordi di quel che è stato, perdendosi nelle memorie ma allo stesso tempo imparando a godersi quel che c’è, attimo dopo attimo”.

Un brano sentito, ricco di citazioni del passato riviste in chiave moderna.

“Penso che sia bello che le grandi opere d’arte, i grandi classici, non muoiano mai ma si rinnovino di generazione in generazione, dandogli un senso che profuma di immortalità.” Dice Riccardo Zanotti, leader della band. “E così è nella vita, ci sono estati del nostro passato che sono rimaste dentro di noi come opere d’arte, che non smettono di esistere e che continuano a rinnovarsi mentre noi cambiamo. Magari quando avremo ottant’anni le ricorderemo in modo diverso, ma resteranno vive, vivide e bellissime”.

BIO

Riccardo Zanotti (voce, compositore e autore), accompagnato da Elio Biffi, Nicola Buttafuoco, Matteo Locati, Simone Pagani e Lorenzo Pasini sono i Pinguini Tattici Nucleari: una media di 25 anni e migliaia di fan che hanno reso la band tra le più popolari d’Italia, con 4 album all’attivo e diversi Dischi d’Oro (Verdura, Irene, Antartide, Nonono e Ridere e Lake Washington Boulevard).

Band rivelazione sul podio della 70sima edizione del Festival di Sanremo 2020 con RINGO STARR, brano che è rimasto a lungo ai primi posti delle classifiche radio e streaming, certificato Disco di Platino insieme all’album Fuori Dall’Hype. Con oltre trecento milioni di ascolti, presentano il 28 agosto il nuovo singolo La Storia Infinita.