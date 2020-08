“Gianni Morandi live in arena”, ritorna in tv il concerto dei record

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Sabato 29 agosto 2020, ore 21.20, Canale5

Per rivedere in un’unica serata i due concerti – evento andati in onda nel 2013.

GIANNI MORANDI sarà accompagnato dalla sua band e da una grande orchestra composta dai migliori giovani musicisti dei conservatori d’Italia, diretta dal Maestro Leonardo De Amicis.

Uno spettacolo grandioso, con 110 artisti e 300 tecnici impegnati nei movimenti di scena, per la direzione artistica di Gianmarco Mazzi e la regia televisiva di Roberto Cenci.

Grande attesa anche per gli ospiti straordinari che sul palco dell’Arena si esibiranno a fianco di Gianni Morandi in duetti unici: Checco Zalone, Raffaella Carrà, Rita Pavone e i due premi Oscar, Cher e Ennio Morricone.