Dal 7 al 12 settembre 2020, Sanremo diventerà la città intrisa di musica che tutti noi conosciamo. La migliore musica emergente e grandi nomi del panorama musicale nazionale e internazionale caratterizzeranno la 33^ edizione del Festival Sanremo Rock&Trend che si svolgerà al Teatro Ariston.

Quest’anno partner di questa stupenda manifestazione è l’Hotel Morandi che con la nuova gestione condotta da Danilo dell’Agnese e Franco Giuliano appoggiano con entusiasmo questo importante evento.

I due imprenditori turistici non sono nuovi a iniziative di questo genere e le loro strutture, fra cui il Fior di Sicilia a Gioiosa Marea, sono note per essere meta di personaggi dello spettacolo.

Sanremo Rock, con fermezza non ha voluto rinunciare ad un evento consolidato che valorizza la musica emergente pop e trend, quali sono le due categorie di partecipazione al Festiva,l e che è di riferimento per tutti i professionisti che gravitano nel mercato musicale , sempre attenti ai nuovi talenti che solcano il palco di Sanremo Rock e dell’Ariston. Vince la musica dunque, dopo un periodo che ha visto l’intero mondo in grande difficoltà per l’emergenza covid-19. Tutti gli eventi dell’edizione 2020 verranno realizzati in ottemperanza alle direttive ministeriali di prevenzione sanitaria anti covid.

Inoltre, come gesto sociale di solidarietà e di lutto verso tutti coloro che ne sono stati colpiti Sanremo Rock intende aprire lo spettacolo con un momento di grande impatto emozionale. Il messaggio vuole essere anche di speranza diventando un mezzo potente per trasmettere un messaggio positivo.

Sanremo Rock vuole dunque da un lato con forza comunicare il suo messaggio di vicinanza a tutti coloro che sono stati colpiti dalla malattia e, dall’altro, condividere con tutti il desiderio di vivere, perché la musica deve continuare, nonostante le sofferenze.

Una giuria eccezionale caratterizzerà la 33^ Edizione del Festival, che valuterà in base alle proprie competenze ed esperienze consolidate e conosciute ai più. Sia la giuria che gli ospiti sono in fase di definizione, ma già sono stati annunciati professionisti noti tra cui Pino Scotto, cantautore e conduttore televisivo, Fabrizio Simoncioni, produttore e musicista, Fausto Cogliati, produttore discografico e per molti anni producer di Xfactor, Mauro Paoluzzi, produttore e batterista/chitarrista, Jean Michel Byron, cantante dei Toto, Enrico “Kikko” Palmosi, produttore discografico, Matt Backer, cantautore americano e chitarrista degli ABC, Ettore Diliberto produttore discografico e cantante delle Custodie Cautelari.

IL FESTIVAL SANREMO ROCK & TREND:

Sanremo Rock & Trend Festival, giunto alla sua 33^ edizione, è il concorso più longevo e famoso d’Italia, dedicato ad artisti emergenti della scena rock a 360 gradi. Ha avuto l’onore di essere stato nominato nel 2019 Miglior Festival Rock Europeo. Fin da quando è nato, negli anni Ottanta, Sanremo Rock è un punto di riferimento per tantissimi giovani che aspirano a far conoscere la propria musica e ad intraprendere una carriera rock.

Nel corso degli anni sono transitati dal palco del Festival, all’inizio della loro carriera, grandi artisti allora giovanissimi e sconosciuti come i Litfiba, gli Avion Travel, Ligabue, i Denovo di Mario Venuti, i Tazenda, i Bluvertigo di Morgan, solo per citarne alcuni.

Ma su quel palco sono saliti anche Duran Duran, Europe, Spandau Ballet, Bob Geldof, Paul Simon, Paul McCartney, George Harrison, The Smiths, Whitney Houston. E, ancora, i “nostri” Gianna Nannini, CCCP, Edoardo Bennato, Carmen Consoli, Subsonica, Almamegretta, Irene Grandi, e tanti altri.

Sanremo Rock è infatti una grande vetrina seguita dai maggiori addetti ai lavori: più importanti produttori, editori, manager, radiofonici, ovvero i pionieri delle industrie discografiche del paese.

Grazie a Sanremo Rock i gruppi emergenti hanno l’occasione per firmare il loro primo contratto discografico, registrare videoclip professionali, ottenere date live fra cui open act per artisti nazionali e internazionali, aprire un proprio canale Vevo, fare promozione radio e tv. I 16 finalisti, inoltre, vengono inseriti nella compilation del Festival.

Ogni anno Sanremo Rock & Trend Festival seleziona i migliori artisti emergenti della scena rock italiana e internazionale: dal pop rock al metal, dal progressive all’indie rock, dall’alternative al folk rock, dal punk all’hard rock, passando anche per i generi “trend” come l’hip hop, il pop, il jazz, il blues.

Il Festival Sanremo Rock nasce dalla volontà di dare un’opportunità per emergere agli artisti professionisti e non che operano sul territorio italiano, in perenne carenza di spazi per la musica ‘rock’ e soprattutto ‘live’.

Il Festival deve essere soprattutto un’opportunità per confrontarsi, stabilire contatti tra i ragazzi, i rappresentanti del mondo dello spettacolo, e offrire la possibilità di momenti di approfondimento specializzati e dedicati come occasione di svago, divertimento o passione che possa anche sfociare in future opportunità di lavoro.

E perché no, la realizzazione del sogno di diventare un ‘Big’ della musica.