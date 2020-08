Botteghe d’Autore, i Romito vincono la XIV edizione

«Sono veramente orgoglioso e soddisfatto – racconta il direttore artistico Ivan Rufo – siamo riusciti a portare a termine un’edizione che, fino a qualche mese fa, era impensabile, e per questo ringrazio il pubblico presente, tutti gli organizzatori e i collaboratori, ma anche gli artisti, per aver rispettato ogni indicazione data dalle restrizioni anticovid. Un ringraziamento particolare va all’amministrazione comunale di Albanella, per esserci stata vicina, e a tutti gli sponsor che hanno permesso la realizzazione di questa edizione speciale».

Il perugino Olden, si aggiudica il Premio per il migliore testo con il brano “Il Clown”, mentre Sara Jane Ceccarelli, accompagnata al piano da Edoardo Petretti, vince il Premio per la migliore interpretazione, con il brano “La tua canzone”.

Il brano, in dialetto napoletano, è ispirato dal celebre monologo di Eduardo De Filippo tratto da “Peppino Girella”, scritto insieme a Isabella Quarantotti, in cui lo stesso attore racconta le difficoltà dell’esistenza quotidiana nei “bassi” di Napoli e i tanti problemi che la affliggono.