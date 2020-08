Il 10 settembre si chiuderà Cuori Impavidi

Share Facebook

CUORI IMPAVIDI powered by Flowe: rassegna estiva di concerti acquatici all’Idroscalo di Milano

Il concorso per tornare a sognare Musica, eventi, viaggi: Flowe mette in palio grandi premi, per un’estate da urlo

Flowe (società benefit del Gruppo Bancario Mediolanum) – emergente istituto italiano di moneta elettronica che mira a educare i giovani sui temi dell’innovazione e della sostenibilità economica, sociale e ambientale – sostiene CUORI IMPAVIDI – Rassegna estiva di concerti acquatici alle tribune dell’Idroscalo di Milano. Una rassegna di musica e spettacoli dal vivo che ha preso il via giovedì 16 luglio e terminerà a settembre, per otto appuntamenti a cadenza settimanale ogni giovedì. CUORI IMPAVIDI è la risposta al bisogno di socialità dei giovani dopo il lockdown: secondo una ricerca di ZooCom, la creative media agency specializzata sulla Generazione Z e partner di Flowe per la rassegna, il 70% dei giovani in target non vede l’ora di partecipare a un grande evento!

“Vogliamo rimettere le persone al centro: con CUORI IMPAVIDI powered by Flowe abbiamo l’opportunità di aiutare il pubblico più giovane a tornare a vivere e condividere emozioni, divertimento ed entusiasmo, circondati dal verde e in piena sicurezza. Un flow di energia e positività, che parte dal palco sull’acqua e scorre goccia a goccia tra le note, per tornare finalmente a vivere insieme serate speciali all’insegna della musica” commenta Ivan Mazzoleni, Cultural Energy Orchestrator (CEO) di Flowe.

Otto appuntamenti musicali “acquatici” e non solo: basterà scaricare l’app Flowe – disponibile su Apple Store e Google Play Store – registrarsi inserendo il codice promo FLOWESUMMER e ricaricare Flowe con almeno 5€ per ottenere un buono di acquisto del valore di 25€, valido per l’acquisto di biglietti di ingresso a concerti o eventi sulla piattaforma Mailticket, il circuito di prevendita on-line su cui sono disponibili i biglietti della rassegna Cuori Impavidi.

E per gli amanti dei viaggi Flowe mette in palio 5 gift card del valore di 1.000€ e 10 gift card da 500€, da utilizzare entro due anni dalla data di emissione per l’acquisto di viaggi ed esperienze insieme a WeRoad, la community online di traveller più grande d’Europa. Il regolamento completo è disponibile qui.

La rassegna:

La rassegna continua fino a settembre, con appuntamenti settimanali. Il 30 luglio sarà la volta di Dardust, in un magnifico spettacolo piano solo sull’Idroscalo. Il 6 agosto invece un’altra serata in modalità “mini festival” con il live solo del seminale Pop X, preceduto dai Tropea, la miglior live band di Milano, e il nuovo progetto di Woodworm Nove. Il 27 agosto poi arriverà Francesca Michielin in un esclusivo live intitolato Spazi sonori e ancora il 3 settembre Vasco Brondi in Talismani per tempi incerti, spettacolo di canzoni, poesie, letture riflessioni e sonate. L’ultimo appuntamento del palinsesto si terrà il 10 settembre, in cui Margherita Vicario e altre giovani promesse – Ginevra, Marco Castello, Memento, Erin e Piccolo – si esibiranno.

Flowe: Sustainable Behaviour Change Platform

Flowe è una piattaforma di servizi, contenuti e valori che guarda al futuro: il suo modello circolare e virtuoso di gestione dei diversi aspetti dell’esistenza e dell’economia, basato sui principi della BetterBeing Economy®, sostiene l’importanza di uno stile di vita sostenibile, promuove l’armonia sociale e l’attenzione all’ambiente e attorno a questi valori costruisce un universo di servizi e relazioni con partner strategici accuratamente selezionati. Flowe non è solo uno strumento finanziario, ma una piattaforma di programmazione, gestione e valutazione delle proprie scelte di vita.

Flowe prevede un conto di pagamento con associata una carta di debito virtuale, semplice e sicura, su circuito Mastercard e compatibile con Apple Pay e Google Pay. La carta è inoltre realizzata in legno, è rispettosa dell’ambiente e impact free, grazie alla partnership con ZeroCO2: per ogni carta emessa, infatti, Flowe pianta un albero nella regione del Pèten in Guatemala con l’obiettivo di compensare i livelli di CO2 e sostenere l’economia e l’alimentazione delle famiglie locali.

Sustainable Behaviour Change Platform, Flowe supporta gli utenti attraverso un ecosistema costituito da partnership in grado di fornire strumenti adeguati per lo sviluppo per proprio potenziale. Da un lato offre servizi di banking – Easy Banking, piani di abbonamento custom, Relational Banking, risparmio per obiettivi – e dall’altro opera sul piano del BetterBeing, in termini di sostenibilità e di benessere psico-fisico dell’individuo, secondo quattro fondamentali dimensioni dell’esistenza: Body, Mind, Soul e Nature. È proprio l’approccio integrato, olistico, di Flowe a renderlo un unicum sul mercato che supera i confini del finance e si distingue da tutti gli altri competitor.

“L’App Flowe consente di entrare a far parte di una vera e propria community che integra strumenti finanziari e informativi, contenuti digitali e logiche di gaming, ponendo al centro l’individuo e promuovendone il miglioramento. Questa iniziativa ci consente di unire la passione per la musica e per i viaggi, alla scoperta di una nuova normalità che ci consenta di tornare a vivere momenti di divertimento, costruendo insieme un futuro migliore” conclude Ivan Mazzoleni, Cultural Energy Orchestrator (CEO) di Flowe.