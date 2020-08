Aquafelix saluta l’estate con una grande festa di chiusura

Share Facebook

Appuntamento all’Acquapark di Civitavecchia domenica 6 settembre, tra scivoli d’acqua, balli e la tintarella di fine estate

Un ultimo saluto all’estate e ai giorni da vacanzieri, facendo il pieno di tintarella. Domenica 6 settembre 2020, Aquafelix organizza una grande festa per salutare tutti i suoi ospiti, dando loro appuntamento all’anno prossimo.

Dalle 10 alle 18, presso l’Acquapark di Civitavecchia tanta musica, intrattenimento, senza dimenticare i giochi e scivoli in acqua. E per chi ha bisogno di ricaricare le pile e rigenerarsi ancora un po’ prima di tornare alla routine quotidiana, ampi spazi verdi in cui sdraiarsi a prendere il sole o rilassarsi in dolci angoli di ombra.

Con i suoi 80.000 metri quadrati di divertimento in sicurezza, che ospitano grandi piscine, scivoli d’acqua per tutti i gusti e per tutte le età, torrenti navigabili in canotto, giochi, attrazioni, punti ristoro ed aree relax con lettini e ombrelloni, Aquafelix è il più grande Parco acquatico del Centro Italia e rientra nella Top 10 dei Parchi acquatici più belli d’Italia.

Aquafelix, Zoomarine e Acquajoss, guidati dall’Amministratore Delegato Dott. Renato Lenzi, sono proprietà di Dolphin Company, azienda leader mondiale del divertimento educativo presente con 28 Parchi in 10 Paesi (Messico, Stati Uniti, Italia, Argentina, Anguilla, Tortola, Grand Cayman, Giamaica, St. Kitts e Repubblica Domenicana).

www.aquafelix.it

Acquista online e salta la fila! È fortemente consigliato l’acquisto online per ragioni di capacità e fruizione del Parco. Posti limitati.