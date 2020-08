Torna il “Festival Monoruota” a Zoomarine

Share Facebook

Dopo il successo degli eventi di luglio e agosto, il 6 settembre il Parco torna ad ospitare il Festival interamente dedicato alla mobilità alternativa su una sola ruota con esibizioni, freestyle e tanto divertimento

Dimostrazioni, esibizioni freestyle e tanto divertimento. Quale modo migliore per salutare l’arrivo del mese di settembre? Domenica 6 settembre, Zoomarine torna ad ospitare il “Festival Monoruota”, l’evento dedicato ad appassionati e curiosi di mobilità alternativa su una sola ruota. Si tratta della terza data, dopo il grande successo ottenuto in quelle di luglio e agosto.

L’appuntamento a Zoomarine è alle ore 13 nell’area Formula Segway, per avere un primo contatto con questi innovativi mezzi di trasporto, per conoscerne le caratteristiche e i dettagli tecnici, ma anche per mettersi alla prova in un percorso pensato appositamente per il divertimento di curiosi e appassionati in totale sicurezza. Si prosegue, poi, alle 16:30 con l’esibizione freestyle su monoruota dell’Associazione Muoviti Elettrico. L’evento si terrà nel pieno rispetto delle direttive anti covid19 e a tutti gli spettatori sarà chiesto di indossare la mascherina per l’intera durata dello show.

Zoomarine, da sempre attento sull’importanza della sensibilizzazione ambientale, propone ai suoi ospiti un vero e proprio mezzo di trasporto che è già molto diffuso nel mondo ed è considerato come una delle migliori soluzioni per muoversi all’interno della città. Un modo per ridurre le emissioni di CO2, che nel 2019 hanno raggiunto il picco record di 36,8 miliardi di tonnellate.

“Sempre più persone si stanno avvicinando a nuove forme di mobilità, più innovative e più green, e siamo lieti di aver fatto la nostra parte, facendo conoscere al pubblico il sistema dei monoruota. – Ha commentato il Dott. Renato Lenzi, Amministratore Delegato di Zoomarine – Siamo orgogliosi di ospitare l’Associazione Muoviti Elettrico, che ci sostiene nella promozione di una maggiore educazione ambientale, attraverso eventi o percorsi in grado di far divertire lo spettatore e, al tempo stesso, sensibilizzarlo. In quest’ottica, anche incentivare formule di mobilità innovativa e divertente al tempo stesso è per noi una buona occasione di dialogo con il nostro pubblico, sempre più attento e consapevole”

Con i suoi 40 ettari di verde, acqua e attrazioni, Zoomarine è stata 15 anni fa la prima struttura nel nostro Paese a ricevere il riconoscimento di Giardino Zoologico. Il Parco ha vinto numerosi riconoscimenti internazionali che ne attestano gli elevati standard di conservazione e salvaguardia del benessere animale (tra i tanti un autorevole primato, unico Parco in Italia e secondo in Europa a ricevere la prestigiosa certificazione della “American Humane”) ed è membro certificato delle più importanti associazioni mondiali del settore, l’AMMPA (Alliance of marine mammal parks e aquariums), l’EAAM (European association for aquatic mammals) e l’EAZA (European Association of Zoos and Aquaria). Ha ottenuto riconoscimenti importanti da TripAdvisor, Parksmania, Le Fonti Award.

Sviluppa il proprio impegno a favore della ricerca e della salvaguardia dell’ecosistema marino grazie ad una proficua collaborazione con 15 Università italiane e straniere attive in progetti rivolti al benessere e alla tutela degli animali e alla sensibilizzazione del pubblico sul tema della salvaguardia ambientale.

Zoomarine si impegna ad attuare tutte le misure necessarie al contenimento del contagio da covid19, in ottemperanza a tutti i decreti e le ordinanze vigenti, per garantire a tutti i suoi ospiti il consueto divertimento e un po’ di meritato relax, sempre in totale sicurezza.

Zoomarine, Aquafelix e Acquajoss, guidati dall’Amministratore Delegato Dott. Renato Lenzi, sono proprietà di Dolphin Company, azienda leader mondiale del divertimento educativo presente con 28 Parchi in 10 Paesi (Messico, Stati Uniti, Italia, Argentina, Anguilla, Tortola, Grand Cayman, Giamaica, St. Kitts e Repubblica Domenicana).