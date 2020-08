Share Facebook

Passerella Fellini – per ricordare 100 anni di Fellini

Dedicata ai bambini/e e alle famiglie di Roma

Progetto vincitore dell’Avviso Pubblico della Regione Lazio per la selezione di progetti sulla Outdoor Education

INGRESSO GRATUITO con prenotazione obbligatoria

Eventi di strada, spettacoli di circo, laboratori creativi e letture per i più piccoli: è la VI° Festa internazionale di teatro-circo sociale dedicata ai bambini e alle famiglie di Roma. La manifestazione si svolge, dal 31 agosto al 13 settembre, a Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58), nel cuore di una delle periferie più multietniche della Capitale. Il Circo Sociale, ispiratosi alle intuizioni e alle teorie del pedagogista brasiliano Paulo Freire, “riconosce e valorizza il ruolo dell’arte e della cultura come agenti potenti nella formazione dei giovani a rischio, producendo conoscenza e promuovendo lo scambio di idee e di esperienze tra la società e le organizzazioni pubbliche responsabili dell’istruzione dei giovani”.

Si comincia il 31 agosto con il Campus estivo che accoglie bambini e bambine dai 3 ai 5 anni con animazione, spazio ludico e laboratori di manipolazione creativa secondo il tema principale della manifestazione: il circo!

Le domeniche mattina (6 e 13 settembre dalle ore 10.00) sono dedicate ai laboratori creativi condotti da artisti e maestri d’arte che guidano i gruppi alla scoperta del ritmo, del suono e dei corpi in movimento. Gli artisti di strada con i loro spettacoli chiudono le domeniche mattina in festa: il 6 settembre alle ore 12.00 è la volta di Tutto in valigia di Mario Barnaba, il 13 settembre c’è PlayfuLife Cirqu’education Comicità di Anthony Trahair. La mattinata delle due domeniche è ricca di appuntamenti: ci sono truccabimbi, letture per grandi e piccini con Le storie abitano i libri: storie di circo e clownerie e The little reader–letteratura per l’infanzia, una libreria unica nel suo genere situata in zona Esquilino e gestita da una ragazza inglese di origini indiane, che sarà presente alla manifestazione con un’esposizione di libri e album illustrati, anche in lingua inglese, sul tema circo.

Inoltre, nei primi due weekend di settembre, alle ore 17.00, il Teatro ospita il Circo in una minirassegna di spettacoli teatrali interamente ispirati al tema delle arti circensi con artisti nazionali e internazionali. Si comincia sabato 5 settembre con Yes Land della Compagnia Duolinda (Torino – Montreal), domenica 6 è la volta di 3Chefs – Trio Comedy Clown (Milano) con L’ultima cena, sabato 12 Anthony Trahair (UK–Italia) è in scena con Harry Lancialotto’s Circo internazionale della Roccabuia e infine la manifestazione si chiude domenica 13 settembre con lo spettacolo La Martini Theater della Compagnia Duolinda.

Gli spettacoli e le attività della VI° Festa internazionale di teatro-circo sociale sono gratuiti, ma la prenotazione è obbligatoria scrivendo alla mail info@ruotalibera.eu.

Tutti gli spazi sia esterni che interni nonché il teatro, già preventivamente sanificati, sono gestiti da operatori qualificati che si atterranno alle regole vigenti in base alle normative sul contenimento della diffusione del Covid-19. Distanziamento sociale e indossare mascherine sono una buona pratica che aiutano i cittadini a crescere responsabilmente e correttamente nei confronti di se stessi e della società tutta.

VI° Festa internazionale di teatro-circo sociale

Dal 31 agosto al 13 settembre

Centrale Preneste Teatro Via Alberto da Giussano, 58 – Roma

INGRESSO LIBERO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Info e prenotazioni: 06 27801063 (lun./ven. 10.00/17.00 – domenica dalle ore 11.00) o info@ruotalibera.eu

Pagina Facebook: www.facebook.com/CentralePrenesteTeatro

Blog Centrale Preneste: http://centraleprenesteteatro.blogspot.com

IL PROGRAMMA COMPLETO

Campus Estivo: 31 agosto-4 settembre; 7-11 settembre 2020 (lun-ven 8.30–17.00)

Due week-end di spettacoli di circo e animazione circense: 5-6 e 12-13 settembre 2020

Sabato 5 settembre 2020 – ore 17.00

Compagnia Duolinda (Torino – Montreal) Special guest Giulio Lanzafame

Yes Land

Uno spettacolo di circo che unisce clownerie e diverse tecniche circensi, acrobatica, giocoleria, corda molle, equilibrismo, manipolazione di oggetti e bicicletta acrobatica.

Domenica 6 settembre 2020

Durante la mattinata

Spazio trucca bimbi “Facce da clown”

Esposizione a cura della libreria THE LITTLE READER: letteratura per l’infanzia

Le storie abitano nei libri: storie di circo e clown per grandi e piccini

a cura di Nicoletta Stefanini con Tiziana Lucattini, Fabio Traversa, Fiona Sansone, Tommaso Lombardo e Gabriele Traversa (Fascia d’età: dai 3 ai 5 anni).

LABORATORI

Ore 10.00 – 11.00 “Corpo fantastico 1” con Manuela De Angelis e Floriana Rocca

Con genitori e bambini “giochiamo il corpo” in gruppo e in solo animando un circo di personaggi e animali fantastici.

Ore 11.00 -12.00 “Circo ritmo 1″con Daniele Sechi e Manuela De Angelis

Creiamo ritmi con i soli nostri corpi e registriamo la colonna sonora della Wunder Zirkus Galerie!

Ore 12.00 ARTISTI DI STRADA SbadaClown (Palermo) Tutto in valigia di Mario Barnaba

Ore 17.00 SPETTACOLO DI CIRCO 3Chefs – Trio Comedy Clown (Milano) L’ultima cena

Un susseguirsi di numeri comici ispirati al mondo della cucina e dell’arte culinaria. Giocoleria con mestoli, vassoi acrobatici, musica dal vivo con pentole e cucchiai, tutto condito con un teatro di abilità all’ennesima potenza e in un rapporto diretto con il pubblico.

Sabato 12 settembre 2020 – ore 17.00

Anthony Trahair (UK – Italia)

Harry Lancialotto’s Circo internazionale della Roccabuia

Harry Lancialotto guida sapientemente il suo Circo internazionale cercando di tenere a bada l’acrobata equestre russo, il giocoliere cinese, il musico greco e altre figure ancora a sorpresa.

Domenica 13 settembre 2020

Durante la mattinata

Spazio trucca bimbi “Facce da clown”

Esposizione a cura della libreria THE LITTLE READER: letteratura per l’infanzia

Le storie abitano nei libri: storie di circo e clown per grandi e piccini

a cura di Nicoletta Stefanini con Tiziana Lucattini, Fabio Traversa, Fiona Sansone, Tommaso Lombardo e Gabriele Traversa (Fascia d’età: dai 3 ai 5 anni).

LABORATORI

Ore 10.00 – 11.00 “Corpo fantastico 2” con Manuela De Angelis e Floriana Rocca

“Giochiamo il corpo” in gruppo e in solo animando un circo di personaggi e animali fantastici.

Ore 11.00 -12.00 “Circo ritmo 2” con Daniele Sechi e Manuela de Angelis

Creiamo ritmi con i soli nostri corpi e registriamo la colonna sonora della Wunder Zirkus Galerie!

Ore 11.00 -12.00 “Calzino espressivo 2” con Floriana Rocca

Messinscena di piccole gag con i personaggi costruiti nel primo incontro. Costruzione di burattino a guanto a tema circo con calzini e materiali di recupero per i nuovi arrivati.

Ore 12.00 ARTISTI DI STRADA Anthony Trahair PlayfuLife Cirqu’education Comicità

Ore 17.00 SPETTACOLO DI CIRCO

Compagnia Duolinda La Martini Theater di e con Silvia Martini

Si dice che alla fine tutto torni al punto di partenza, vero? Ma se la vita è un cerchio allora sarà meglio imparare a usarlo! Così si materializzano più di 30 hula hoop. Uno spettacolo di circo e teatro comico che unisce acrobatiche e deliziose follie al coinvolgimento del pubblico di tutte le età.