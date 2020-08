Firenze. Riapre la Collezione Zeffirelli

In occasione della riapertura, la Fondazione Zeffirelli mette a disposizione dei visitatori la possibilità di usufruire delle visite guidate a cura del personale interno. Per tutto il mese di settembre saranno infatti organizzati giornalmente 4 turni di visite guidate comprese nel costo intero dell’ingresso (12,00€).

