Francesca Michielin, Spazi Sonori al Teatro Romano di Fiesole

La musica non si ferma. Francesca Michielin lo ripete dall’inizio di questi tempi difficili e lo ribadisce con il progetto live “Spazi Sonori”, in scena martedì 8 settembre al Teatro Romano di Fiesole, nell’ambito del nuovo cartellone settembrino dell’Estate Fiesolana.

I biglietti – posto unico non numerato 23 euro – sono disponibili punti vendita di Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita (attenzione, negozi Coop temporaneamente inattivi) e online sul sito ufficiale www.estatefiesolana.it.

“Spazi Sonori” propone oltre un’ora di show con un set originale e arrangiamenti inediti, creati appositamente da Francesca attorno alle sonorità dei brani scelti. Sul palco con lei il polistrumentista Francesco Arcuri ed Ernesto Lopez alle percussioni: atmosfere electro-pop ma anche strutture melodiche dal sapore orchestrale, rock urban dalle mille sfaccettature multiculturali, drumpad e synth, per una scaletta unica che racconta la storia musicale di Francesca, dalle canzoni più famose della sua carriera ai più recenti singoli dell’ultimo album.

Particolare attenzione è riposta alle misure di sicurezza: la serata si svolge nel rispetto delle disposizioni anti-Covid, grazie a una meticolosa organizzazione e ad uno staff pronto a regolare flussi d’ingresso e d’uscita, distanziamento interpersonale, accesso all’area ristoro e ai servizi. Ricordiamo che, proprio per garantire la sicurezza del pubblico, la capienza del Teatro Romano è stata ridotta da 1800 a 400 spettatori.

Con due performance dal vivo speciali regalate al pubblico a fine febbraio, lanciando così i primi live in diretta streaming, e un album “Feat (Stato di natura)”, dedicato all’importanza dell’incontro e l’unione di mondi apparentemente diversi – l’unico pubblicato coraggiosamente ad inizio lockdown – Francesca Michielin ha deciso da subito di non fermarsi e si è fatta portavoce della necessità di trovare un modo diverso di far vivere la musica in questi tempi complicati e di distanziamento.

“Ma non ho nessuna intenzione di lasciarvi soli quest’estate – ha svelato la cantautrice suoi canali – quindi ho pensato ad alcuni appuntamenti molto speciali e intimi proprio vicino a voi.” Da questa sua voglia di continuare a condividere emozioni è nato “Spazi Sonori” questo esclusivo viaggio musicale estivo, prodotto da Vivo Concerti.

Nel frattempo continua a crescere l’attesa per la grande festa live del 6 giugno 2021 a Carroponte (Sesto San Giovanni, MI), inizialmente prevista a settembre di quest’anno e posticipata per rispetto delle normative.

PROSSIMI APPUNTAMENTI – Settembre al Teatro Romano di Fiesole continua nel segno della musica e del teatro: in arrivo, tra gli altri, Alessandro Benvenuti con il nuovo spettacolo “Panico ma rosa – Dal diario di un non intubabile” (lunedì 7), l’attore Andrea Bosca alla prese con “La luna e i falò” di Cesare Pavese (mercoledì 9).

E ancora, “Gli anni Verdi”, ossia l’omaggio a Giuseppe Verdi dell’attore Alessandro Riccio con gli archi e i fiati dell’Orchestra della Toscana, (giovedì 10), la replica dello spettacolo teatrale “Tutto & Nulla” con Maurizio Lombardi (venerdì 11), il raffinato cantautorato del duo Colapesce e Dimartino (sabato 12) e l’altrettanto elegante progetto di Boosta dei Subsonica, tra musica contemporanea e pietre miliari del suo repertorio (martedì 15). Cantastorie glam rock, Lucio Corsi presenta l’ultimo album “Cosa faremo da grandi?” (mercoledì 16). Giovedì 17 settembre spazio alla leggenda, i Massimo Volume di Emidio Clementi.

Ma tu sei felice? A chiedercelo – e a chiederselo – sono Claudio Bisio e Gigio Alberti nello spettacolo teatrale nato dal libro di Federico Baccomo, venerdì 18, nella serata che chiude definitivamente la stagione

Organizzata da Prg e Music Pool unitamente al Comune di Fiesole, Estate Fiesolana 2020 è realizzata con il contributo di Dorin, Chianti Banca, Unicoop Firenze, Le Chiantigiane, Il Salviatino, Sammontana. In collaborazione con Teatro Puccini e Ort-Orchestra della Toscana.

Info spettacolo

Teatro Romano di Fiesole – via Portigiani, 1 – Fiesole (Firenze)

Tel 055.667566 – 055.5961293 – www.estatefiesolana.it – www.vivoconcerti.com/artisti/francesca-michielin

Biglietto posto unico

23 euro

Prevendite

Online: www.estatefiesolana.it

Circuito Box Office Toscana: lista completa degli oltre 150 Punti vendita su www.boxofficetoscana.it/punti-vendita

Biglietteria del Teatro Romano di Fiesole: via Portigiani, 1 – Fiesole – tel. 055.5961293

Sconti e riduzioni

I bambini sotto a 4 anni entrano gratuitamente accompagnati da un adulto, in numero di un bambino/a per ogni adulto, ma non hanno diritto ad occupare un posto a sedere.

Biglietti ridotti per i residenti nel Comune di Fiesole presso la cassa del Teatro Romano.

Portatori di handicap

Possono acquistare un biglietto specifico al prezzo più basso previsto per l’evento ed entrare con un accompagnatore gratuito. Per l’acquisto scrivere a; info@prgfirenze.it

Per accedere ad una sistemazione consona, si sconsiglia fortemente l’acquisto di un biglietto generico.