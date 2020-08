Musica Tra Le Nuvole Anfiteatro del Venda, Galzignano Terme

Share Facebook

RADAR Concerti, in collaborazione con Everywheregigs e Dice, presenta MUSICA TRA LE NUVOLE. Un appuntamento unico, che si terrà il 5 e 6 settembre all’ANFITEATRO DEL VENDA a GALZIGNANO TERME (PD): una location mozzafiato, incastonata tra le montagne, che diventerà la cornice perfetta per celebrare gli artisti italiani della famiglia di RADAR Concerti.

Dieci band e molte sorprese: Venerus, Ginevra, Fadi, Iside, Hån, Mòn, Giungla, Memento. Protagonisti di una rassegna musicale ora più che mai desiderosa di lanciare un messaggio di speranza e coraggio, in un momento difficile come quello che stiamo vivendo. Un viaggio tra le nuvole, per affievolire le ansie, allontanandosi da esse.

Due serate irripetibili, che vedranno alcune delle proposte più interessanti della nuova musica italiana, di cui RADAR Concerti si conferma portabandiera e promotore, in una location incantevole.

MUSICA TRA LE NUVOLE vuole essere un evento figlio di questi tempi, bisognosi di speranza e di coraggio, riscoprendo le emozioni di un concerto, di un pubblico, di una comunità. Ripartire dalla natura per ridare la giusta prospettiva alla musica.

Nota degli organizzatori

A causa della recente ordinanza del 16 Agosto 2020 che ha sancito la chiusura di tutte le discoteche e locali da ballo, in seguito all’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, siamo purtroppo costretti a cancellare il Dj set dei Nu Guinea, programmato sul 6 Settembre 2020, in ottemperanza e in accordo con le Autorità Governative e con gli artisti stessi. Siamo enormemente dispiaciuti, ma non è stato possibile fare altrimenti.

Ora veniamo alla buona notizia: IL FESTIVAL CI SARA’!

Lo abbiamo ideato e voluto con tutto il cuore, come una grande festa della musica dal vivo e così sarà.

Ai possessori dei biglietti per il 6 Settembre (la data dei Nu Guinea) e dell’abbonamento verrà dato un rimborso di 5 € spendibile per ogni evento futuro sulla piattaforma www.dice.fm!

5 SETTEMBRE

VENERUS

GINEVRA

MEMENTO

6 SETTEMBRE

FADI

HÅN

GIUNGLA

MÒN

ISIDE

Biglietti disponibili solo su DICE

Abbonamento: https://link.dice.fm/Dz6dqkBN87

Biglietti per le serate singole presto disponibili.