Il violinista Alessio Bidoli torna ad esibirsi

Giovedì 3 settembre 2020. Concerto di

Alessio Bidoli – violino

Luigi Moscatello – pianoforte

TESORI DI LIGURIA. MONEGLIA CLASSICA

39esima edizione

Oratorio di S. Croce – Ore 21:15

Via Felice Romani 2, Moneglia (GE)

http://www.feliceromani.it/

Programma:

Pugnani/Kreisler – Tempo di Minuetto

Beethoven – Sonata in la maggiore n. 9, op. 47 “Kreutzer”

Brahms – Sonata in la maggiore n. 2, op. 100

Ravel – Tzigane, Rhapsodie de Concert

Un evento realizzato da

Comune di Moneglia, Parrocchia di S. Croce, Consorzio Operatori Turistici, Associazione Pro Loco

Con il patrocinio di Regione Liguria

Dopo una lunga pausa dovuta alle restrizioni del Covid-19 che hanno costretto all’annullamento di molti concerti, torna ad esibirsi dal vivio il violinista Alessio Bidoli!

Giovedì 3 settembre, alle ore 21:30, Alessio sarà ospite insieme al pianista Luigi Moscatello nella manifestazione “Tesori di Liguria, Moneglia Classica” dove, nella cornice dell’Oratorio di Santa Croce, si esibirà in un repertorio diversificato. I compositori prescelti dal duo sono infatti la coppia Pugnani/Kreisler con “Tempo di Minuetto”, Beethoven con la “Sonata in la maggiore n. 9, op. 47 “Kreutzer””, Brahms con la “Sonata in la maggiore n. 2, op. 100” e

Ravel con “Tzigane, Rhapsodie de Concert”.

Alessio Bidoli, violinista di origine milanese e attivo come interprete nel panorama della musica classica e contermporanea da oltre un ventennio, ha recentemente realizzato per Decca Italy un lavoro di ricerca sulla musica da camera di Nino Rota. Uscito il 28 febbraio 2020, l’album “Nino Rota: Chamber Works” – interpretato insieme a Bruno Canino al pianoforte, Massimo Mercelli al flauto e Nicoletta Sanzin all’arpa – contiene una selezione di opere attinenti alla sua produzione neoclassica come anche una trascrizione cameristica di brani tratti dalle musiche che compose per il cinema meno noto.

Alessio Bidoli (Milano 1986) ha iniziato lo studio del violino all’età di sette anni.

Nel 2006 ha conseguito il diploma con il massimo dei voti e lode presso il Conservatorio G. Verdi di Milano sotto la guida di Gigino Maestri. Successivamente si è perfezionato alla Haute Ecole de Musique del Conservatorio di Losanna e al Mozarteum di Salisburgo con Pierre Amoyal, all’Accademia Chigiana di Siena con Salvatore Accardo e all’Accademia Internazionale di Imola con Pavel Berman e Oleksandr Semchuk.

Nel 2003, all’età di diciassette anni, ha debuttato come solista al Teatro Signorelli di Cortona. Nel 2005 è tra i vincitori alla Rassegna Nazionale d’Archi di Vittorio Veneto.

Nel 2007 ha collaborato con la Camerata di Losanna diretta da Pierre Amoyal in diverse città europee tra cui Martigny per la Fondazione Pierre Gianadda, Milano per la Società dei Concerti e Marsiglia, in occasione del Festival de Musique à Saint- Victor. In qualità di solista ha suonato in prestigiose stagioni concertistiche tra cui: MITO Settembre Musica, Società del Quartetto e Società dei Concerti di Milano (Sala Verdi), Furcht-Università Bocconi, Amici del Loggione del Teatro alla Scala, Fondazione Musica Insieme di Bologna, Amici della Musica di Sondalo, Il Violinista sul Tetto di Cremona (Auditorium Arvedi), Festival della Cultura di Bergamo in collaborazione con Sony Classical Italia. Al Teatro di Chiasso è stato protagonista, insieme a Vittorio Sgarbi, del progetto teatrale Il Fin la Maraviglia, un racconto per immagini e suoni sul Barocco.

Ha registrato un CD con la pianista Stefania Mormone per Amadeus e altri quattro in duo con Bruno Canino. Per Sony Classical: Verdi Fantasias (recentemente rieditato da Concerto Classics) con parafrasi di C. Sivori e A. Bazzini e Italian Soul-Anima Italiana con brani in gran parte inediti di Malipiero, Petrassi e Casella. Per Warner Classics un CD con musiche di Stravinsky, Prokofiev, Ravel e Poulenc e nell’ottobre del 2018 la monografia delle Sonate per violino e pianoforte di Saint-Saëns, che comprende la prima registrazione assoluta della sonata giovanile in Si bemolle maggiore R103. Nel 2020 è uscito per Decca un nuovo CD monografico sul repertorio cameristico di Nino Rota sempre con Bruno Canino al pianoforte e con Massimo Mercelli al flauto.

Ha partecipato a diversi programmi a lui dedicati da diverse emittenti radiofoniche tra cui Radio France, NDR Kultur, Radio Svizzera Italiana, RAI Radio 3, Radio Vaticana, Radio Classica e Radio Popolare.

Ha insegnato presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali di Bergamo e per due anni presso il Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari. Attualmente è docente di violino al Conservatorio Francesco Cilea di Reggio Calabria.

Alessio Bidoli suona uno degli strumenti del nonno Dante Regazzoni, tra i migliori esponenti della liuteria lombarda del ‘900 il cui laboratorio è oggi diventato parte integrante del Museo della Liuteria (MUSA) all’Accademia di Santa Ceciliapresso l’Auditorium Parco della Musica di Roma, e uno Stefano Scarampella del 1902.

https://www.alessiobidoli.com/