Fellini inedito Festival a Chianciano Terme

Alle 21 Soundtrack Project di Andrea Terrinoni, concerto dedicato ai temi di Nino Rota e alle sue partiture musicali per i film di Fellini oltre che alle colonne sonore di film epocali che hanno fatto la storia del cinema come Moon River, Lawrence d’Arabia, Giù la testa, Taxi Driver, Amarcord. Con Andrea Terrinoni al pianoforte, a dare nuova veste a questo repertorio, attingendo al linguaggio del jazz, della bossa nova e della musica etnica, ci saranno Michele Villari al sax contralto e clarinetto, Umberto De Santis al contrabbasso e Andrea Borrelli alla batteria.

Le foto inedite della mostra sono legate al sopralluogo per la sequenza del Divino Amore ne “Le Notti di Cabiria”, film Oscar del 1957. Un ritrovamento che è diventato un libro di Jonathan Giustini dal titolo Fellini Inedito. Il libro ricostruisce il sopralluogo del regista al Santuario e mostra le foto di Fellini con Don Terenzi, in via di canonizzazione.