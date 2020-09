Tra le coppie più attive del panorama italiano, Lillo e Greg si conoscono sul lavoro, presso la casa editrice ACME di Roma, per la quale entrambi lavoravano come autori di fumetti comici (Zio Tibia, di Pasquale Petrolo e Michelangelo La Neve, e Sergio o I Sottotitolati di Claudio Gregori). Quando nel 1991 la casa editrice fallisce, i due decidono di proseguire la loro opera creativa in una dimensione tutta nuova, dando vita al gruppo musicale rock demenziale Latte & i Suoi Derivati. Da lì, i due, insieme o in versione “singola”, conquistano radio, tv, cinema, editoria, web e teatro, dimostrando una cifra stilistica, un talento e un’ironia inconfondibili.

Ostia Antica Festival 2020 Lillo e Greg Best of