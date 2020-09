Cara Garbatella partecipa a “Visionaria 2020. Festival della liberazione”

Share Facebook

Martedì 8 Settembre, h. 21.30 – “100 anni di Garbatella: il quartiere, la Villetta e i suoi personaggi” con Francesca Romana Stabile, Gianni Rivolta, Enzo Foschi, Maria Jatosti, Gemma Calamandrei

· Venerdì 11 Settembre, h. 21.30 – “Garbatella Jazz Festival – edizione #resistente” con Go_Dex Quartet di Pasquale Innarella in concerto

Via F. Passino n. 26 – Via degli Armatori n. 3

Ingresso libero su prenotazione per misure anti-Covid

Roma, 2 Settembre 2020 – Dal 7 al 12 settembre torna Visionaria Fest alla Villetta Social LAB, Via F. Passino n. 26 – Via degli Armatori n. 3, con dibattiti, eventi, cinema, musica, socialità, cucina popolare e tanta politica. L’associazione culturale Cara Garbatella partecipa alla rassegna con due appuntamenti.

Martedì 8 Settembre alle h. 21.30 si svolgerà l’incontro “100 anni di Garbatella: il quartiere, la Villetta e i suoi personaggi” con la presentazione dell’almanacco dedicato al centenario del quartiere romano “Garbatella 100. Il racconto di un secolo”, coordinato dal giornalista Gianni Rivolta. Si tratta di una pubblicazione unica e speciale, che ripercorre dalla fondazione ad oggi la vita di questo originale quartiere noto ben al di là dei confini cittadini.

È un vero e proprio album di famiglia, un diario di una comunità di uomini e donne, che merita di essere custodito in tutte le case del quartiere. La struttura dell’opera comprende alcuni capitoli monografici introduttivi, tra cui una ricerca che finalmente rivela perché questa borgata, al di là dei nomi imposti dalle istituzioni (Concordia, Remuria) è stata da sempre chiamata dai suoi abitanti “la Garbatella”; e poi la carrellata dei decenni trascorsi tra il 1920 e il 2020. Un focus privilegiato è dedicato al luogo che ospita Visionaria Fest: la Villetta, un luogo ricco di storia e di storie politiche e culturali, che sarà raccontato anche con foto e video inediti dell’archivio dell’associazione. All’incontro saranno presenti: Francesca Romana Stabile, docente del Dipartimento di Architettura di Roma Tre, Gianni Rivolta, giornalista e curatore del volume, Enzo Foschi, politico, Maria Jatosti, poetessa, Gemma Calamandrei. Porterà il suo saluto Amedeo Ciaccheri, presidente del Municipio VIII.

Il libro “Garbatella 100. Il racconto di un secolo” (360 pagg., 25 euro) è edito dall’associazione culturale Cara Garbatella, in collaborazione con la Iacobelli editore.

Il secondo appuntamento è Venerdì 11 Settembre, h. 21.30, con un’edizione #resistente del Garbatella Jazz Festival (GJF) con il Go_Dex Quartet di Pasquale Innarella, sax tenore, Paolo Cintio, pianoforte, Leonardo De Rose, contrabbasso, Giampiero Silvestri, batteria. Il temine go dex è fortemente legato al sassofonista Dexter Gordon: infatti “GO” è il titolo che lui stesso dà ad un suo bellissimo disco. Il quartetto nasce dall’idea di Pasquale Innarella di omaggiare il grande tenor sassofonista afroamericano, stimato e amato da tutti i musicisti di jazz e molto conosciuto come grande interprete di appassionanti brani e nello stesso tempo quasi per nulla conosciuto come compositore di intensi brani jazz. Il Go_Dex Quartet presenta un mood fresco e ricco di energia coinvolgente sia nelle ballad, sia nei pezzi ritmici. Il quartetto rilegge in chiave moderna, superando lo stereotipo del linguaggio dell’hard bop, le musiche del grande tenore sassofonista afroamericano pur rispettandone fortemente l’impronta.

“Le ricadute del Covid-19 sul comparto cultura sono state e sono rilevanti, nonostante ciò – racconta Eraldo Saccinto, presidente di Cara Garbatella – la nostra associazione culturale, una piccola ma decisiva realtà municipale, ha deciso di mantenere il suo impegno culturale per il centenario del quartiere. Ringraziamo Visionaria Fest per l’ospitalità in un contesto nel quale il tema della cultura romana è un importante argomento di dibattito”.

L’ingresso, gratuito, sarà limitato ad un pubblico di 50 persone per le misure anti-Covid. È necessaria la prenotazione attraverso il form all’indirizzo: www.villettagarbatella.it.