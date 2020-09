Share Facebook

Ecco a voi i primi Appuntamenti a Tavola e Laboratori del Gusto in programma a Terra Madre Salone del Gusto

In presenza o da casa con kit degustazione, a partire dall’8 ottobre al via la maratona del buono, pulito e giusto per migliaia di appassionati

Manca poco più di un mese all’inaugurazione di Terra Madre Salone del Gusto 2020 e mai come quest’anno è meglio prepararsi per tempo. La tredicesima edizione della più importante manifestazione dedicata al cibo buono, pulito e giusto organizzata da Slow Food, Regione Piemonte e Città di Torino comincia infatti l’8 ottobre 2020 e fino ad aprile 2021 presenta un ricco palinsesto di eventi che attraversa il mondo toccando i principali nodi della galassia Slow Food.

Tra le occasioni previste dal programma ci sono diversi eventi con un numero di posti limitato e per i quali occorre prenotare sul sito www.terramadresalonedelgusto.com. Si tratta degli Appuntamenti a Tavola e dei Laboratori del Gusto, due dei grandi classici dell’educazione alimentare e al gusto che Slow Food ha ideato nella sua trentennale storia. Ecco i primi eventi prenotabili, previsti dal 7 al 12 ottobre, mentre il programma di Appuntamenti a Tavola e Laboratori del Gusto fino ad aprile 2021 verrà rilasciato settimana dopo settimana.

Diamoci appuntamento… a tavola!

Gli Appuntamenti a Tavola sono uno degli eventi clou di Terra Madre Salone del Gusto. I primi in programma avranno luogo da Eataly Torino e in quattro serate, tra il 7 e il 12 ottobre, vedranno come protagonisti chef stellati, cuochi dell’Alleanza e delle osterie segnalate nella guida Slow Food. Gambe sotto al tavolo, chiacchierando con amici vecchi e nuovi e condividendo il piacere di una convivialità genuina.

Sono momenti di degustazione e di incontro con grandi chef, grazie ai quali è possibile toccare con mano e assaporare il gusto di una cucina attenta e rispettosa dell’ambiente che consente di scoprire, o di riscoprire, eccellenze locali.



Proprio i cuochi, con il loro lavoro, hanno tra le mani la possibilità di avvicinare i clienti ad abitudini alimentari migliori, che rispecchiano un modo di produrre rispettoso della terra e delle persone e attento al benessere degli animali. In che modo? Semplice, educando all’attenzione per le materie prime e a comportamenti più responsabili nei confronti del pianeta che abitiamo.

Si comincia la sera di mercoledì 7 ottobre con un’anteprima dedicata alla memoria di Vittorio Fusari, celebrato chef e grande amico di Slow Food. Fusari, che nel 2010 ha contribuito in maniera determinante al lancio dell’Alleanza Slow Food dei Cuochi, è mancato il primo gennaio di quest’anno. L’evento del prossimo ottobre vedrà ai fornelli diversi chef italiani che hanno condiviso con Vittorio un’idea di cucina fatta di sogni, di innovazione, di eccellenza e sostenibilità. Vittorio Fusari & Friends è già prenotabile.

Il filo conduttore dell’intera edizione di Terra Madre Salone del Gusto è la geografia degli ecosistemi, una scelta che si riflette anche nelle cene dei giorni successivi:

L’8 ottobre, ecco l’appuntamento con gli chef Antonio Buono e Giuseppe Rambaldi per esplorare i territori di valle. Il primo, con una lunga esperienza da sous-chef al Marizur di Mauro Colagreco, guida oggi Casa Buono, ristorante a Trucco, in Liguria, all’imbocco della Val Roja. Il secondo, invece, una volta lasciati i fornelli del Combal.Zero di Rivoli, ha inaugurato Cucina Rambaldi ad Almese, in Val Susa.

Fil rouge della serata, una portata dopo l’altra, sarà l’attenzione verso il territorio, la scelta di prodotti di prossimità e il rispetto delle tradizioni, ma sempre con uno sguardo rivolto all’innovazione. Buono e Rambaldi: la cucina di valle, è già prenotabile.

Non solo Terre Alte, però: l’11 ottobre si torna in città, per una cena firmata da Cesare Battisti e dal duo Tommaso Maio-Flavio Benassi. Tutti e tre sono membri dell’Alleanza Slow Food, e i loro ristoranti sono stati premiati con la Chiocciola dalla Guida alle Osterie d’Italia 2020. Tema ricorrente della serata sarà il rapporto tra la città e la campagna circostante, da cui rifornirsi di materie prime prodotte in maniera sostenibile.

Battisti arriva da Milano, dove con il suo Ratanà propone una cucina semplice ma tutt’altro che scontata. Maio e Benassi saranno invece in trasferta da Bologna, dove gestiscono la Trattoria di via Serra dopo aver trascorso una decina d’anni un po’ più in altura, a Zocca. Ratanà e Via Serra: la biodiversità va in città è già prenotabile.

Il 12 ottobre, infine, si parla di mare: un dialogo a due voci, una proveniente dal Tirreno e l’altra dall’Adriatico. Entrambe stellate Michelin: da una parte Daniele e Andrea Zazzeri del ristorante La Pineta di Bibbona, in Toscana; dall’altra Antonio e Nicola Fossaceca del ristorante Al Metrò, di San Salvo Marina, in Abruzzo. Tirreno e Adriatico: mari stellati a confronto è già prenotabile.

Ecco le nostre interviste agli chef:

Il lavoro ai tempi dei pastori: ci troviamo da Casa Buono

Il significato della parola sostenibilità

Da Vasco Rossi a Terra Madre 2020 passando per Bologna

Con i kit di degustazione i Laboratori del Gusto arrivano a casa di chi non può venire a Torino!

Sono aperte le prenotazioni anche per i Laboratori del Gusto, un altro dei classici appuntamenti di Terra Madre Salone del Gusto. Quest’anno la novità si chiama kit di degustazione: già, perché chi non potrà raggiungere Torino – che ospiterà gli eventi nei locali di Eataly – avrà la possibilità di ricevere a casa i prodotti, organizzando un vero e proprio Laboratorio del Gusto e condividendo l’evento con i propri amici.



Come tradizione, i Laboratori del Gusto sono l’occasione per assaporare formaggi e salumi prodotti in maniera rispettosa dell’ambiente e del benessere animale, e sorseggiare vini e birre di assoluto pregio. Sono un modo per imparare gustando, per conoscere e approfondire temi e prodotti stimolando i sensi, per ascoltare le storie di chi quei prodotti li ha realizzati. I Laboratori del Gusto sono già prenotabili, sia per prendervi parte di persona a Torino che per assicurarsi i kit a disposizione. Attenzione, però: le scorte non sono infinite, meglio non farsi sfuggire l’occasione.

Qualche esempio delle eccellenze selezionate per i Laboratori del Gusto già prenotabili? Vini italiani e internazionali, il panorama brassicolo tricolore con le suggestioni tratte dalla Guida alle birre d’Italia 2021 appena pubblicata da Slow Food Editore, le “escursioni” all’estero per conoscere i birrifici più importanti e la grande sapienza artigiana della gastronomia regionale, con i formaggi e i salumi naturali. Ecco le nostre guide:

Laboratori del Gusto: i vini e le birre

Formaggi naturali: erba, razze, latte crudo senza fermenti

Salumi naturali: razze autoctone, allevamento brado, no nitriti

Sardegna, tra latti e caci, pascoli e pastori

A ogni capra il suo formaggio

I vini del mare: un Laboratorio fra isole e coste

A proposito di kit…

Prima abbiamo accennato ai kit di degustazione inviati a casa: all’interno di ognuno si trovano i prodotti enogastronomici da degustare, i bicchieri di vetro Bormioli Rocco e Bormioli Luigi per i vini o le birre in abbinamento e l’acqua San Bernardo nel nuovo packaging in lattina di alluminio completamente riciclabile. I Laboratori del Gusto a domicilio sono tutti rivolti a un gruppo di dieci partecipanti al massimo, tranne quelli sulle birre che sono consigliati per 6 persone. Per gruppi più numerosi è naturalmente possibile acquistare più kit.

Il giorno del Laboratorio sarà inviata una mail con il link per partecipare all’appuntamento in streaming e seguire l’evento da casa, insieme ai produttori, agli esperti e al pubblico presente nelle sale di Eataly Torino. Il giorno successivo, poi, sarà disponibile la registrazione della degustazione per seguirla anche in differita.

Quelli che vi abbiamo raccontato sono soltanto i primi eventi in calendario: se ne aggiungeranno tanti altri, che potrete scoprire nel corso dei sei mesi di Terra Madre Salone del Gusto 2020.

Terra Madre Salone del Gusto è la più importante manifestazione dedicata al cibo buono, pulito e giusto, organizzata da Slow Food, Città di Torino e Regione Piemonte con il patrocinio di Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

L’evento è possibile grazie al sostegno dei partner principali dell’evento: Pastificio Di Martino, Unicredit, Lavazza, Acqua S.Bernardo, Quality Beer Academy, oltre ad Agugiaro&Figna, Astoria, BBBell, Compagnia dei Caraibi. E gli InKind partner Bormioli e Liebherr. Con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Associazione delle fondazioni di origine bancaria del Piemonte. Con il contributo di IFAD, UE. In collaborazione con SANA.