Vale Lambo il 25 settembre esce il nuovo album “Come Il Mare”

Nell’album – disponibile in digitale, in CD, e in vinile autografato in esclusiva per Amazon – un arcobaleno di groove e storie, un ottovolante di racconti

che include alcuni tra i più sfavillanti esponenti del segmento urban-rap contemporaneo come LUCHÈ, CARL BRAVE, MADMAN, CoCo, GEOLIER FRANCO RICCIARDI, DANI FAIV, NAYT e LELE BLADE

Dopo il debutto per VIRGIN RECORDS (Universal Music Italia) con l’intercalare “STATT ZITT” – pubblicato lo scorso 4 agosto – VALE LAMBO ritorna sul ring. Lo farà il 25 settembre con il nuovo album, “COME IL MARE”, seconda opera solista (Angelo era uscito nel 2018) che da oggi è disponibile per il pre-save su Spotify https://umusic.digital/comeilmare/

“COME IL MARE” è un progetto luminoso e cupo, esplicito e introverso. Una temeraria e instancabile navigazione tra le onde dei sentimenti, dei ricordi, delle ambizioni. La profondità, la purezza, la pace del mare, convivono con le tensioni, l’imprevedibilità e il tumulto delle sue correnti. Ed è nelle canzoni di questo vortice creativo, che emerge e esplode l’estro e la sensibilità cristallina di questo poeta di strada.

Lo manifestano anche le partecipazioni di ospiti speciali nella tracklist dell’album. Dalle featuring di Luchè e Carl Brave, a Madman e CoCo, Lele Blade, Franco Ricciardi, Geôlier, fino a Dani Faiv e Nayt. Un arcobaleno di groove e storie, un ottovolante di racconti che include alcuni tra i più sfavillanti esponenti del segmento urban-rap contemporaneo.

Romanticismo, strada, solitudini, amicizie, castighi. Napoli, i suoi insegnamenti, i suoi pericoli, le audaci tentazioni e le esilaranti promesse, che nelle produzioni di Yung Snapp e Niko Beatz, e in quelle di Valerio Nazo, diventano un maremoto di ritmi. Sound originale, crudele, soave, senza rinunciare a citazioni doc: Pop Smoke. Per dire.

Voglio ca Napule ‘e me nun se scorda mai, canta VALE LAMBO in Abbracciami. Non va aggiunto nient’altro.

Questa la tracklist completa di “COME IL MARE”:

1 ‘Nfaccia

2 Pe’ sempe

3 Houdini ft. Dani Faiv

4 Che teng’ ‘a vedè ft. Luchè

5 Kaioshin

6 Gotti ft. Madman

7 Neve ft. Carl Brave

8 Roma ft. CoCo & Nayt

9 Solo Piano

10 ‘O mare

11 ‘Nnammurat’ ‘e te ft. Franco Ricciardi

12 Valentino ft. Geolier

13 Come il mare

14 STATT ZITT’

15 TAM ft. Lele Blade

16 Abbracciami

Valerio Apice, questo il suo nome d’anagrafe, nasce nella periferia urbana di Secondigliano nel 1991. A soli 17 anni entra nel collettivo 365muv debuttando con il brano “È meglio pe’ loro” ma è con il duo LE SCIMMIE, formato con l’amico-collega Lele Blade, che si fa conoscere al grande pubblico attraverso l’album“EL DORADO”. Il primo singolo da solista di VALE LAMBO esce nel 2012 e si intitola “Vita cà fugge” mentre il primo album “ANGELO” esce nel 2018: 14 brani scritti in collaborazione con i produttori di Dogozilla, etichetta discografica fondata da Don Joe.

In attesa della pubblicazione del suo nuovo album, che dal 25 settembre sarà disponibile in digitale, in CD, e in vinile autografato in esclusiva per Amazon, Vale Lambo ha partecipato al nuovo progetto discografico di Gigi D’Alessio, album che raccoglie il meglio dell’attuale scena urban napoletana, duettando nelle canzoni “San Valentino” e “Buongiorno”.