“Si, viaggiare” i Deschema interpretano un successo di Lucio Battisti

Hanno chiamato a raccolta amici sparsi in ogni parte del mondo e li hanno riuniti in una sorta di lungo viaggio virtuale: nasce da questa idea il videoclip di “Si, Viaggiare”, successo intramontabile di Lucio Battisti, che la band senese DESCHEMA ha arrangiato e interpretato in chiave personale, ricavandone una cover trascinante.

Gianluca Polvere (Voce, Synth), Nicola Facco (Chitarra), Giulio Cappelli (Chitarra), Emilio Goracci (Basso) e Massimiliano Manetti (Batteria) scelgono un brano di uno degli artisti fondamentali nel loro percorso professionale, per augurare a ciascuno di noi di poter “ripartire” con il sorriso.

“Viaggiare negli ultimi mesi è mancato a tutti – commentano i componenti della band -Prendere l’auto e partire, salire su un bus, un treno, un aereo o camminare per strada era qualcosa che davamo per scontato ma, improvvisamente, tutto si è fermato. Dopo i difficili giorni di una quarantena che ha paralizzato il mondo, ci è sembrato opportuno rileggere il brano di Battisti per celebrare il poter viaggiare nuovamente. L’arrangiamento in chiave DESCHEMA, regala alla canzone un tono di leggerezza che per noi era necessario dopo il lockdown e abbiamo chiesto ad alcuni dei nostri amici di regalarci il loro sorriso per affrontare con nuova speranza il prossimo futuro”.

E la leggerezza, la speranza e la voglia di tornare a stare insieme, sono la chiave di ispirazione del videoclip appena pubblicato che nasce grazie alla disponibilità e al coinvolgimento di tante persone che in Italia e nel resto del mondo seguono la band.

I DESCHEMA ci offrono così il racconto di un viaggio fatto di musica, emozioni, amicizia che vuole rendere omaggio al genio senza tempo di Lucio Battisti e che vuole augurare che, quanto prima, si possa finalmente ritornare a una socialità libera da paure.

Per ascoltare il brano: https://linktr.ee/DESCHEMA

I DESCHEMA sono:

Gianluca Polvere (Voce, Synth)

Nicola Facco (Chitarra)

Giulio Cappelli (Chitarra)

Emilio Goracci (Basso)

Massimiliano Manetti (Batteria)

BIOGRAFIA:

I Deschema nascono ufficialmente nel 2016 dopo anni di attività che hanno accomunato i componenti della band in precedenti esperienze di palco e di vita, spinti dal desiderio di assecondare nuovi input compositivi, nuove sonorità elettroniche, nuovi obbiettivi. A febbraio 2017 pubblicano il primo ep omonimo, Deschema.

A maggio del 2018 arrivano in finale ad Arezzo Wave per la sezione Toscana e nello stesso anno vincono il concorso Area Sanremo, grazie al quale partecipano a Sanremo Giovani, in diretta su Rai Uno, classificandosi al secondo posto. Grazie al podio conquistato a Sanremo Giovani intraprendono, tra marzo e aprile del 2019, il Sanremo Giovani World Tour, un tour mondiale con cui toccano le principali città nei 5 continenti: Roma, Tunisi, Tokyo, Sydney, Buenos Aires, Toronto, Barcellona, Bruxelles e San Pietroburgo.

Sempre nel 2019 salgono sul palco del teatro Ariston, durante la serata finale del Festival di Sanremo, mentre, a settembre, si esibiscono sul palco principale del MEI e ricevono il premio come unica band autoprodotta ad aver partecipato al Sanremo Giovani World tour, e ad aver quindi calcato i palchi di tutti e 5 i continenti.

Attualmente la band è alle prese con la scrittura di nuovi singoli che andranno ad affiancare “Tabula Rasa”, che andranno poi a comporre un album in futuro.