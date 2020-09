Share Facebook

Anconella Garden ospita la Notte della Taranta

Si chiude la stagione dello spazio estivo, con una settimana tra musica e benessere

Gli appuntamenti dal 10 al 13 settembre nel polmone verde di Firenze Sud

Una grande festa per salutare l’estate a ritmo di pizzica e taranta: si chiude domenica 13 settembre con La Notte della Taranta, la stagione di Anconella Garden, spazio estivo nel polmone verde di Firenze Sud. Ingresso libero (accesso da Via Villamagna 39/d).

Le ultime notti di note nel verde cominciano giovedi 10 settembre ore 19.30 in compagnia della voce di Silvia Giraldi, su ritmi jazz. Venerdì 11 e sabato 12 settembre due pomeriggi in relax al parco con la Festa del Benessere, dalle 16 fino alle 21: associazioni e operatori impegnati nelle discipline olistiche, nelle arti marziali e nell’equilibrio psico-fisico, faranno conoscere le proprie attività attraverso incontri, dimostrazioni e prove pratiche.

Chiude la serata di sabato l’omaggio ai Beatles alle ore 21.

Domenica 13 settembre, invece, sarà La Notte della Taranta a illuminare e far vibrare il parco. Dalle ore 20.30 a dar vita allo spettacolo, organizzato dal festival Diramazioni nell’ambito dell’Estate Fiorentina 2020, il gruppo di musica e danze popolari “Amistade Sud Sound Project”. Sarà un viaggio sonoro nelle terre del Sud Italia, attraverso i suoni incalzanti della Pizzica Salentina, delle Tarantelle e della Tammurriate Campane scandito dai passi della danza in tutte le sue declinazioni.

Il progetto di musica popolare “Amistade” nasce a Firenze da una idea di Antonio Mereu, bassista del gruppo, che riunisce altri amici musicisti appassionati della musica e delle tradizioni popolari del Sud Italia, tutti con una solida preparazione tecnica ed esperienze live. La formazione del 13 settembre sarà così composta: Antonio Mereu, basso elettrico e acustico e voce; Rino Jacopini alla chitarra, bouzouki, voce e percussioni; Marzia Dolfi alla voce; Marcello Zappia ai tamburi a cornice; Madoka Funatsu alla fisarmonica.

Ogni sera è inoltre possibile fare una sosta all’Anconella Garden per gustare una merenda, un aperitivo, una cena o un drink in mezzo al verde, con piatti fusion come il Pollo Karaage (gustoso streetfood giapponese a base di pollo) e i tacos alla messicana o tradizionali come il panin cu u’ purp (panino con polpo fritto, ricotta, cicorino tostato, miele di fichi). Restano i best seller delle passate stagioni, a partire da pizza, calzoni, covaccini e alternative veg per tutte le tasche. Prevista anche una proposta di finger food in monoporzione, a base di verdure di stagione da gustare in chiave aperitivo, a partire dalle 19.