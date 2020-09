Share Facebook

Il 13 settembre appuntamento con la musica.

All’ARENA MILANO EST i MATIA BAZAR in concerto.

Uno dei gruppi più amati di sempre del panorama musicale italiano, è in tour nel nuovo assetto formato dal veterano Fabio Perversi con Fiamma Cardani, Paola Zadra, Piero Marras e la vocalist Luna Dragonieri. Rivisitata ma intatta la grande tradizione della storica band, con al proprio attivo successi internazionali e due vittorie al Festival di Sanremo. In scaletta i grandi classici ma anche nuovi brani. Alle 21.

A scatenare il pubblico del nuovo polo multiculturale milanese tocca ora ai mitici Matia Bazar. Domenica 13 settembre per la musica live all’ARENA MILANO EST ecco l’ultima formazione dello storico gruppo, formatosi nel 1975 a Genova e da subito protagonista di grandi successi sulla piazza italiana e internazionale, ma anche di una storia tanto lunga quanto travagliata. Dagli anni in cui la voce era quella di Antonella Ruggiero, il gruppo ha vissuto diversi cambiamenti, lutti e rifondazioni. Dopo la scomparsa improvvisa del “capitano” Giancarlo Golzi (tra i fondatori), nel 2015, l’attività dei Matia Bazar si ferma. Dal 2018 la storica band -che ha accumulato un bottino di successi in Italia e nel mondo, due vittorie e due premi della critica al Festival di Sanremo- è ancora una volta in pista grazie al polistrumentista Fabio Perversi, che ne ha fatto parte fin dal 1998 e che, con l’incoraggiamento dei membri storici rimasti, fonda la nuova band con la vocalist Luna Dragonieri, Fiamma Cardani alla batteria, Paola Zadra al basso e Piero Marras alla chitarra.

I singoli del nuovo ensemble, che vede ora una marcata presenza femminile, sono protagonisti della scaletta del Tour 2020, insieme naturalmente ai grandi classici targati Matia Bazar, da Vacanze Romane a Ti Sento, passando da Stasera… Che Sera, Solo Tu, La Prima Stella Della Sera, Brivido Caldo e tanti altri.

Inizio spettacolo alle ore 21. Biglietti: 22 euro (ritiro tassativo entro le ore 20.30).

L’ARENA MILANO EST in pillole (e in sicurezza)

2500 metri quadrati a disposizione

1 palco esterno da 110 metri quadrati

1 palco interno da 85 metri quadrati

800 posti a sedere (ridotti a 400 per norme anti-Covid)

1 schermo esterno 14x6m

1 sala interna da 430 posti (ridotti a 180 per norme anti-Covid), in caso di pioggia

6 toilette a uso esclusivo

A partire dalle 19.30, tutte le sere anche food truck con stuzzicherie e bevande.

Tutte le attività nella nuova Arena saranno svolte nel rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza previste dai disciplinari anti-Covid. Il ritiro dei biglietti, che si consiglia di acquistare in anticipo, è consentito rigorosamente entro le ore 21, per evitare assembramenti.

TEATRO/CINEMA MARTINITT

Via Pitteri 58, Milano.

Telefono 02/36580010, info@teatromartinitt.it, www.teatromartinitt.it e www.arenamilanoest.it.

Orari biglietteria: lunedì-venerdì 10/20 – sabato e domenica 15/20.

Costi: cinema 7 euro intero e 5 euro ridotto (over 65 e under 26); cabaret 20 euro intero e 16 euro ridotto (over 65 e under 26).

Per evitare assembramenti è consigliato l’acquisto anticipato dei biglietti e il ritiro è comunque fissato rigorosamente entro le 20.30.