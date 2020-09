Share Facebook

Twitter

Pinterest

Live Rock Festival: via al primo appuntamento della 24/a edizione

In apertura Andrà tutto benino: si canta, si ride, (e si piange) di Davide Toffolo, a seguire l’electro soul dei Technoir

Un programma musicale attento alle nuove proposte ed alla sicurezza di tutti: sul palco per la prima serata Davide Toffolo, Technoir e la formula di prenotazione sull’applicazione Dice, per seguire concerti dal vivo nel rispetto delle disposizioni sanitarie

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero, con posti limitati (info e prenotazioni su: www.liverockfestival.it)

Musica live, parole e immagini tornano protagoniste sul palcoscenico di Acquaviva. Ad aprire la 24/a edizione del Live Rock Festival, ai Giardini Ex Fierale, sarà Davide Toffolo con l’esibizione di Andrà tutto benino: si canta, si ride, (e si piange). Nella serata di giovedì 10 settembre l’artista e fumettista, nome storico della scena indipendente italiana e frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti, presenterà il suo spettacolo musicale attraverso alcune tavole disegnate durante la quarantena. Le illustrazioni di Covid-19, che raccontano l’esperienza con il lockdown insieme all’autore, sono divenuti oggi un libro e uno spettacolo dal vivo che unisce espressioni artistiche a lungo rimaste parallele (ore 22).

L’appuntamento con la musica di giovedì 10 settembre prosegue più tardi con i Technoir, il progetto nu jazz con base a Milano nato nel 2014 del duo chitarra e voce: sono Alexandros (aka Sound Activist) di origini greche e Jennifer (aka Jennyfire) di origini nigeriane. Insieme suonano una musica sospesa tra Flying Lotus e Prince dimostrando la loro passione per il jazz ma anche per la musica elettronica. Cresciuti in Italia, a Genova, in un contesto internazionale, rompono confini accostando generi musicali differenti con i loro strumenti: chitarre, synths, laptop, voci ed effetti electro soul per uno spettacolo unico nel suo genere (ore 23.15).

La 24/a edizione del Live Rock Festival presenta un programma musicale che si conferma attento alle nuove proposte e alle espressioni al femminile, coniugando sensibilità e generi diversi. Oltre allo spettacolo tra musica e fumetti di Davide Toffolo si segnalano i live di Margherita Vicario, Maria Antonietta e Lucio Corsi ed il djset all’alba di Populous. Spazio anche ai talk su ambiente, migrazioni e lavoro, a partire dall’intervento del ministro per il Mezzogiorno, Peppe Provenzano, che dialogherà con le cooperanti Caterina Ciufegni, Francesca Piccin e Magalie Berardi. Tra gli incontri anche quello con Fumettibrutti, protagonista della nuova generazione del fumetto, per chiudersi con un dibattito sulla crisi degli spettacoli dal vivo dopo lo stop legato all’emergenza sanitaria, con il giornalista di Radio Uno Rai Mauro Zanda.

In tutto quattro serate, otto concerti dal vivo, un djset all’alba, il trekking con intermezzi musicali e tanti incontri sull’attualità, tra impegno sociale e tutela dell’ambiente: questi gli appuntamenti e i temi al centro del 24/o Live Rock Contest, che si terrà dal 10 al 13 settembre ai Giardini Ex Fierale di Acquaviva (SI). La manifestazione è ideata e organizzata dai volontari del Collettivo Piranha e garantirà una fruizione in sicurezza con numero dei posti limitato. L’ingresso è contingentato e gratuito su prenotazione (tutte le informazioni su www.liverockfestival.it).

Tra le novità di questa speciale edizione che cambia format, una proposta che interessa anche il ristoro: street food, panineria originale e liquidi selezionati saranno ordinati e serviti direttamente presso le isole dove sarà disposto il pubblico.

INFORMAZIONI UTILI

Tutti gli eventi sono gratuiti con posti limitati (info su: www.liverockfestival.it).

Sarà possibile entrare ai concerti solo con la prenotazione, rispettando le disposizioni sanitarie.

A coloro che hanno prenotato ma non potranno più partecipare, è gentilmente richiesto di restituire il biglietto sulla app Dice (https://dice.fm/), per consentire così l’accesso ad altri in lista d’attesa.

Per gli incontri pomeridiani non è necessaria la prenotazione, ma l’accesso è contingentato fino a esaurimento posti. Per il trekking eco-musicale, scrivere a info@collettivopiranha.it.

LIVE ROCK FESTIVAL – dal 10 al 13 settembre ai Giardini Ex Fierale, Acquaviva (SI)

Info: www.liverockfestival.it | info@liverockfestival.it

Facebook: Live Rock Festival | Twitter: @live_rock_festival | Instagram Live_rock_festival

Per informazioni su strutture ricettive, hotel e ristorante convenzionati con il festival: www.liverockfestival.it. Info sul territorio: https://www.valdichianaliving.it/

Ufficio Stampa Ps Comunicazione – info@pscomunicazione.it

Sara Chiarello 329 986 4843; Virginia Landi 339 303 0330; Davide Ficarola

LIVE ROCK FESTIVAL 2020:

Giovedì 10 settembre

ore 22 – Davide Toffolo – Andrà tutto benino: si canta, si ride, (e si piange)

ore 23.15 – Technoir

Venerdì 11 settembre

ore 18.30 – Peppe Provenzano, Caterina Ciufegni, Francesca Piccin, Diletta Bellotti, Magalie Berardo – Nessun destino è già scritto

ore 22 – Flame Parade

ore 23.15 – Lucio Corsi

Sabato 12 settembre

ore 8 – Trekking eco-musicale

ore 18.30 – Fumettibrutti

ore 22 – Margherita Vicario

ore 23.15 – Mack

Domenica 13 settembre

ore 6 – Dj set Populous

ore 18.30 – Maria Antonietta, Mauro Zanda, Luca Li Voti

ore 20 – Maria Antonietta live

ore 21.30 – Bangcock