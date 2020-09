Rimborso per lo show dei Guns N’ Roses Firenze Rocks – 12 giugno 2020

Share Facebook

In ottemperanza al decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 e chiariti i termini della sua applicazione, siamo a confermare la possibilità di richiedere il rimborso monetario per lo show cancellato dei GUNS N’ROSES previsto il 12 giugno 2020 al Festival FIRENZE ROCKS.

Per coloro che hanno già richiesto il rimborso tramite voucher, sarà possibile utilizzare il voucher entro 18 mesi dalla sua emissione, oppure richiedere il suo rimborso monetario. Per avere diritto al rimborso il voucher deve essere integro e non parzialmente riutilizzato

Le richieste di rimborso potranno essere inviate al sistema di vendita da cui è stato emesso il biglietto o il voucher, a partire dal 18 settembre 2020 e non oltre il 17 ottobre 2020.

Per maggiori informazioni sull’ottenimento del rimborso, visitare le pagine:

Ticketmaster Italia: https://help.ticketmaster.it/hc/it/articles/360007905958

Ticketone: https://www.ticketone.it/campaign/covid-19/

Vivaticket: https://shop.vivaticket.com/ita/rimborso