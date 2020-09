Roby Facchinetti il nuovo progetto «Il potere della musica»

Share Facebook

Twitter

Pinterest

«Il potere della musica» un nuovo progetto che comprende il primo romanzo e un nuovo cd.

Roby Facchinetti torna con un progetto che lo ha visto impegnato negli ultimi mesi nella stesura del suo primo romanzo dal titolo Katy per sempre e nel ritorno in studio per realizzare un nuovo lavoro discografico.

Sarà in rotazione radiofonica da domani il singolo Fammi volare scritto da Roby con l’amico Stefano D’Orazio. Contemporaneamente è stato realizzato da Gaetano Morbioli il video del brano, un viaggio fantastico che racconta il mondo visto dall’alto con una visione completamente diversa del nostro mondo.

Il brano anticipa il triplo CD Inseguendo la mia musica distribuito da Believe Digital, disponibile dal prossimo 25 settembre, che comprende 2 CD live del tour 2019 e un CD che contiene il grande successo “Rinascerò, rinascerai” oltre a quattro inediti. Inseguendo la mia musica sarà disponibile anche in tiratura limitata con una speciale confezione di quattro vinili.

Completa il progetto l’uscita del primo romanzo di Roby Facchinetti Katy per sempre edito da Sperling&Kupfer, una storia emozionante sul potere della musica, disponibile da martedì 22 settembre e da oggi preordinabile in tutti gli store online.

LA MUSICA È VITA. ACCAREZZA L’ANIMA. NON TI DIMENTICA. ARRIVA AL CENTRO DELLE EMOZIONI. FA SOGNARE, TI CURA.

Il singolo è disponibile sulle principali piattaforme digitali https://backl.ink/142948468 e l’album è in pre-order su https://backl.ink/142948575