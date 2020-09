Il concerto di Will And The People è rimandato al 23 aprile 2021

Share Facebook

Twitter

Pinterest

A causa del persistere dell’emergenza sanitaria, il concerto di Will And The People previsto per il 12 novembre è rimandato al 23 aprile 2021. I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data, mentre i nuovi ticket sono disponibili sul circuito ufficiale DICE. L’ingresso è consentito ai possessori di tessera ARCI.

Will and The People fanno musica sorprendentemente delicata per una band così dura, come si addice a una band che realizza un ibrido di rock, reggae, hip hop, punk, fork e uno storyteller particolarmente interessante. Armati del loro lavoro più duro, sono pronti ora a pubblicare uno degli album musicalmente più famelici, con un melting pot culturale che tende la mano agli skater punk, ai surfers, ai ragazzi e ai fanatici dell’hip hop. La musica di Will and The People offre quel tipo di ottimismo malinconico ancorato a melodie immediatamente percepibili e chitarre grintose. Il 4 settembre è uscito il loro ultimo singolo Justify.

Gli spettacoli dal vivo sono una maratona incredibile a prescindere dal luogo in cui avvengono, la band prende tutto quello che gli appartiene e lo fa proprio comunicando il suo particolare spirito di inclusione. Hanno in programma di arrivare in cima e hanno tutte le carte in regola per farlo.