Marshmello e Demi Lovato nel nuovo singolo “Ok Not To Be Ok”

Share Facebook

Twitter

Pinterest

La collaborazione viene annunciata in concomitanza alla partnership con Hope for the Day,

in occasione della Giornata mondiale per la prevenzione al suicidio

In occasione della giornata mondiale dedicata alla prevenzione al suicidio, le superstar internazionali Marshmello e Demi Lovato hanno annunciato la loro nuova collaborazione “Ok Not To Be Ok” (Island Records & Joytime Collective) e la partnership con Hope For The Day, il movimento no-profit che invita al dialogo sulla prevenzione proattiva del suicidio e sull’educazione alla salute mentale. “Ok Not To Be Ok” è da ora disponibile per lo streaming e l’acquisto in tutti i principali rivenditori al seguente link: http://lnk.to/OKNotToBeOk.

Scritta dai due artisti insieme a Gregory “Aldae” Hein, James Gutch e James Nicholas Bailey, le parole estremamente emotive della canzone hanno l’obiettivo di ricordare che non bisogna vergognarsi di mostrare le proprie insicurezze, accettando il fatto che siamo tutti umani, come lo stesso ritornello afferma, “Don’t get lost in the moment or give up when you’re closest, all you need is somebody to say, it’s okay not to be okay.”

Il video ufficiale, diretto da Hannah Lux Davis (che ha già collaborato con Ariana Grande, Drake, Nicki Minaj), trasporta i due artisti negli anni ’90, quando si svegliavano nelle camerette della loro infanzia: Marshmello è in un letto a castello con strumenti musicali e motivi a quadri sparsi per la stanza e Demi Lovato si ritrova circondata da morbidi cuscini e poster. Nella clip i due artisti si confrontano con le versioni più giovani e insicure di se stessi e, mentre crescono i sintetizzatori, firma musicale del dj della Pennsylvania, Demi e Marshmello si riuniscono per aiutarsi a vicenda a capire che “It’s okay not to be okay.” Il video completo è disponibile qui: https://youtu.be/wAPlzt2L7wE.

In linea con la canzone e con il messaggio del video ufficiale, la partnership per il progetto Hope For The Day permetterà ai fan di entrambi gli artisti di sfruttare le rispettive voci e piattaforme per sostenere coloro che ne hanno bisogno e contribuire a fornire le risorse necessarie per aiutarli.

“Siamo entusiasti di collaborare con Demi Lovato e Marshmello in questo progetto per rompere il tabù sulla salute mentale, in occasione della giornata mondiale per la prevenzione del suicidio”, ha affermato Jonny Boucher, fondatore e CEO di Hope For The Day.

“L’obiettivo di Hope for the Day nella prevenzione al suicidio e nell’educazione alla salute mentale prospera quando collaboriamo con altri personaggi e cosa c’è di meglio di due dei più grandi artisti al mondo con cui lavorare su una traccia che ricorda a tutti che «Va bene non essere OK».”

Il DJ e imprenditore di fama mondiale Marshmello ha creato un marchio e una piattaforma che incoraggiano la positività e l’inclusività attraverso la propria musica. A giugno, il produttore ha annunciato una donazione alla NAACP a sostegno del movimento Black Lives Matter, e in precendenza ha collaborato con la “Kids In Need of Defense Foundation (KIND)” nella lotta a favore dei diritti dei bambini rifugiati e immigrati. Recentemente, inoltre, Marshmello ha pubblicato con Halsey il singolo “Be Kind”, che ricorda ai fan che va bene essere vulnerabili.

Demi Lovato, cantautrice nominata ai GRAMMY, da sempre sostenitrice dell’importanza della salute mentale, ha parlato delle proprie sfide, come si è visto nel documentario “Simply Complicated (2017)”, che racconta la sua vita e carriera. Recentemente si è espressa in un saggio autoprodotto per Vogue riguardo al lavoro di accettazione del proprio passato, rivelando le sue aspirazioni per il futuro. Anche le precedenti uscite nel 2020 sono state indicative del suo percorso. L’anno si è aperto con l’uscita di “Anyone”, presentata per la prima volta durante un’esibizione ai GRAMMY Awards e seguita dal singolo “I Love Me” e da “I’m Ready” in collaborazione con Sam Smith, nella quale i due cantanti dichiarano di essere pronti ad essere amati.

MARSHMELLO

La fama di Marshmello continua a crescere, mentre il famoso artista mascherato rompe i confini dell’industria musicale. Con i singoli ai vertici delle classifiche e le collaborazioni con artisti del calibro di Selena Gomez, Hasley, Khalid, Anne Marie, Roddy Ricch, Migos e altri, Marshmello ha registrato l’incredibile cifra di oltre 7 miliardi di stream solo su Spotify, più di 47 milioni di ascoltatori mensili e oltre 48 milioni di abbonati su Youtube, diventando il secondo artista più ascoltato della piattaforma.

A partire dal singolo di grande successo “Happier”, che ha scalato le classifiche di tutto il mondo, con stream prossimi al miliardo e certificato 6 volte platino negli Stati Uniti, il produttore ha avuto un successo costante sia nella musica sia nelle iniziative imprenditoriali. Il suo progetto più recente consiste nella creazione di un nuovo canale per bambini, “Mellodees”, insieme al partner e manager Moe Shalizi. Il loro obiettivo è quello di creare un’“esperienza all’avanguardia per i bambini”. Presentato sulla copertina del numero “30 Under 30” della rivista Forbes, il DJ e produttore di fama mondiale è attualmente titolare per il secondo anno consecutivo del “Dance Artist of the Year” per iHeartRadio Music Awards. Inoltre, ha vinto il suo primo American Music Award come “Miglior artista elettronico” agli AMA 2018 e un MTV EMA Award 2018 per “Miglior artista elettronico”.

Per ulteriori informazioni, visitare https://marshmellomusic.com o social @marshmellomuisc

DEMI LOVATO

Demi Lovato è una cantante multi-platino conosciuta a livello mondiale che ha uno dei più seguiti account Instagram, che conta oltre 108 milioni di follower. Il suo album di debutto, nel 2008, “Don’t Forget”, è stato seguito da tour mondiali sold-out e cinque dischi di successo, tra cui “Tell Me You Love Me” del 2017, contenente la hit virale “Sorry Not Sorry”. Altri singoli di successo sono stati “Cool for the Summer” e “Heart Attack”. All’inizio del 2020 è tornata sul palco con il nuovo singolo “Anyone”, presentato ai GRAMMY Awards ed è apparsa al Super Bowl LIV dove ha eseguito l’inno nazionale. In seguito, ha pubblicato il suo nuovo singolo “I Love Me” e poi “I’m Ready” con Sam Smith, dove i due dichiarano di essere pronti a essere amati. Oltre alla sua musica, Demi ha anche portato avanti la sua carriera di attrice, recentemente è apparsa nell’ultima stagione di “Will & Grace” della NBC e nel recente film Netflix “Eurovision” con Will Ferrell, Rachel McAdams e Pierce Brosnan. Ora è impegnata nella produzione del suo talk show Quibi, che dovrebbe essere rilasciato sulla piattaforma entro la fine dell’anno.

Lovato ha ricevuto numerosi premi, tra cui un MTV Video Music Award, cinque People’s Choice Awards, un ALMA Award, un Latin American Music Award, un GLAAD Vanguard Award per l’attivismo LGBTQ e anche una nomination ai VMA per “I Love Me” nella categoria “Video for Good”. Ha ricevuto due nomination ai Grammy Award, quattro nomination ai Billboard Music Award e tre nomination ai Brit Award. Demi Lovato è un’attiva sostenitrice globale della salute mentale, nominata dal Global Citizen come ambasciatrice ufficiale dell’organizzazione nel 2017. È stata inoltre premiata dal Semel Institute for Neuroscience and Human Behaviour presso l’UCLA, con l’Artistic Award for Courage, ed è una New York Autore di best-seller di Times.