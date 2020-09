Luciano Ligabue sorpresa per i suoi fan

Nel giorno (12 settembre) in cui avrebbe dovuto tenersi l’evento “30 ANNI IN UN GIORNO”, rinviato al 19 giugno 2021 a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid 19, il rocker ha deciso di fare un regalo ai suoi fan, pubblicando un video in cui interpreta uno dei suoi brani simbolo al centro di una RCF Arena vuota, e invitandoli al nuovo appuntamento nel 2021 per festeggiare insieme 30 anni di carriera.

