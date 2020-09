Gemelli, il terzo album di Ernia, è disco di platino

Share Facebook

Gemelli è Platino!

In soli tre mesi l’album ottiene la certificazione FIMI-GfK

Dopo i sold-out con mesi di anticipo delle date di Milano e Roma, si aggiungono nuovi concerti in tutta Italia

È bastato il tempo di un’estate perché Gemelli, il terzo album solista di Ernia, ottenesse lo status di disco di platino, dopo aver bruciato le tappe conquistando il disco d’oro in sole tre settimane. Per il giovane artista milanese, la stagione appena trascorsa è stata caratterizzata da una pioggia di certificazioni: oltre all’album, infatti, anche il fortunatissimo singolo Superclassico è arrivato al platino. Ottime anche le performance nelle chart: dopo il debutto in testa alla classifica FIMI-GfK, a nove settimane dall’uscita Ernia è tuttora saldamente nella top 3 degli album, oltre che nella top 5 dei singoli e alla n°2 della Spotify Top 50 con Superclassico, con quasi due milioni e mezzo di ascolti settimanali.

Dopo i sold-out a tempo di record della doppia data di Milano (4 e 5 marzo 2021 al Fabrique) e di quella di Roma (12 marzo 2021 all’Orion), continua ad arricchirsi il calendario di concerti di Ernia, che annuncia numerose nuove date in tutta Italia: dove non specificato altrimenti, le prevendite apriranno martedì 15 settembre alle ore 14.00, come sempre sul circuito Ticketone.

gio 04/03 Milano, Fabrique (SOLD-OUT)

ven 05/03 Milano, Fabrique (SOLD-OUT)

gio 11/03 Roma, Orion (prevendite già aperte)

ven 12/03 Roma, Orion (SOLD-OUT)

sab 20/03 Firenze, Viper

sab 27/03 Padova, Hall

ven 02/04 Napoli, Casa della Musica

sab 10/04 Nonantola (MO), Vox

sab 17/04 Venaria Reale (TO), Teatro Concordia

sab 24/04 Senigallia (AN), Mamamia

sab 08/05 Milano, Fabrique (prevendite già aperte)

Ernia, all’anagrafe Matteo Professione, nasce 26 anni fa e cresce nelle strade della periferia Ovest di Milano, dove vive, venendo a contatto con le situazioni più diverse e con tutte le sottoculture urbane tipiche dei primi anni ’00, l’hip hop in primis. Con i suoi primi due album, Come uccidere un usignolo e 68 (certificato Disco di Platino), ha saputo in poco tempo raggiungere un posto di primo piano nell’attuale scena urban italiana.