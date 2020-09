Firenze Laughs da Benvegnù al Terzo Segreto di Satira

Share Facebook

L’outsider dell’indie Paolo Benvegnù? Ci sarà. Massimiliano Loizzi del Terzo Segreto di Satira? Presente. E poi Chibo e Cesareo di Elio e le storie tese, Vittorio Ruben dei Camillas, Massimiliano Loizzi, Carmine Del Grosso…

Raffinati cantautori e stelle della stand up comedy per la tre giorni di Firenze Laughs, da venerdì 18 a domenica 20 settembre all’Ippodromo del Visarno, Firenze.

Inaugurano Nicholas Ciuferri & Paolo Benvegnù con il concerto/spettacolo “I racconti delle Nebbie” (ore 20) e l’esilarante live di Chibo insieme al suo mentore Cesareo di Elio e le storie tese. Sabato 19 Marco Parente propone il concerto spettacolo “Lettere al Mondo” (ore 21), a seguire risate a non finire con il nuovo show di Massimiliano Loizzi, il volto del Terzo Segreto di Satira. Domenica 20 Ruben dei Camillas presenta il libro “La storia della musica del futuro” (ore 20), chiude il comico partenopeo Carmine Del Grosso.

Venite presto! Il Visarno apre alle 17 e, ogni sera, mentre gustate l’aperitivo, va in scena l’Open Mic Contest riservato ai comedian emergenti (premiazione e show dei tre vincitori domenica 20 ore 21). Vi è venuto un certo appetito? A Firenze Laughs si gustano delizie dello street food e altre golosità. E non manca il mercatino di abbigliamento, oggettistica e modernariato.

Biglietti in esclusiva su Dice.fm: ingresso 7 euro, abbonamento tre serate 12 euro, abbonamento early bird solo online 10 euro. Info www.lndf.it.

Firenze Laughs è organizzato dall’agency LNDF e da Aguilar, società di produzione e management fondata nel 2018 da Davide Azzolini e Dazzle Communication con Jacopo Cirillo e Giulio D’Antona e, dal 2019, Indigo Film. Aguilar si occupa in particolar modo della diffusione e della promozione della stand up comedy in Italia e a livello internazionale. Le produzioni video Aguilar sono distribuite su Netflix in oltre 190 paesi in tutto il mondo.

PROGRAMMA

Venerdì 18 settembre

17:00 Apertura

18:00 Open Mic Contest – Primo turno

20:00 Nicholas Ciuferri & Paolo Benvegnù – I racconti delle nebbie

21:30 Chibo (live) feat. Cesareo (EelST)

Sabato 19 settembre

17:00 Apertura

19:00 Open Mic Contest – Secondo Turno

21:00 Marco Parente + guest – Lettere al Mondo

22:30 Massimiliano Loizzi (live)

Domenica 20 settembre

17:00 Apertura

18:00 Open Mic Contest – Terzo turno

20:00 Vittorio dei Camillas (live)

21:30 Premiazione Open Mic Contest e show dei tre vincitori

22.30 Carmine Del Grosso (live)