Cineteca Milano è in programma “Napoli e niente cchiu’”

Dal 22 settembre al 10 ottobre 2020 presso la sala di Cineteca Milano MIC è in programma NAPOLI E NIENTE CCHIU’, un omaggio al grande cinema napoletano dal 1915 al 1955, un cinema popolare che arriva al cuore, valorizzando storie, tradizioni e luoghi.

Una cinematografia che si distingue per la produzione realistica fatta di scenari naturali di rara bellezza e per la lungimiranza nel mettere al centro delle narrazioni figure femminili di carattere.

In programma nella rassegna 15 lungometraggi, muti e non, con protagonisti i grandi attori del cinema partenopeo tra cui Leda Gys, Totò, Eduardo De Filippo, Sophia Loren, Tina Pica.

Non può mancare il dramma Assunta Spina, scritto da Salvatore Di Giacomo e tratto dall’omonima novella pubblicata nel 1888 e successivamente portato sullo schermo nel 1915 come film muto con Francesca Bertini, la diva che mandava in visibilio il pubblico. Il film, restaurato da L’immagine ritrovata di Bologna a partire da una copia di Cineteca Milano, verrà proiettato con accompagnamento musicale live a cura della pianista Francesca Badalini.

Parallelamente, sul sito www.cinetecamilano.it saranno visionabili gratuitamente autentiche rarità d’archivio, sempre con protagonista Napoli: dalle prime vedute della città e del Golfo riprese da operatori Lumière ai lungometraggi muti degli anni Venti. Tra questi il grande successo Addio, mia bella Napoli! di Mario Bonnard, divo del muto e regista di divi sia nell’epoca del muto che in quella del sonoro, e Amore e sangue di Marino Girolami, allievo dello stesso Bonnard, opera che si fa notare per la spettacolarizzazione della criminalità camorrista.

CALENDARIO PROIEZIONI

Martedì 22 settembre

h 16.00 Napoletani a Milano

Eduardo De Filippo, Italia, 1953, b/n, DCP, 98’. Int.: Eduardo De Filippo, Anna Maria Ferrero.

Mercoledì 23 settembre

h 16.00 Addio mia bella Napoli!

Mario Bonnard, Italia, 1946, b/n, DCP, 91’. Int.: Fosco Giachetti, Vera Carmi.

Giovedì 24 settembre

h 16.00 Il cappello a tre punte

Mario Camerini, ispirato al romanzo omonimo di Pedro Antonio de Alarcòn, Italia, 1934, b/n, HD, 85’. Int.: Eduardo De Filippo, Peppino De Filippo.

Venerdì 25 settembre

h 16.00 L’oro di Napoli

Vittorio De Sica, Italia, 1954, b/n, HD, 132’. Int.: Totò, Sophia Loren.

Sabato 26 settembre

h 15.00 Napoli milionaria

Eduardo De Filippo, tratto dalla sua omonima commedia, Italia, 1950, b/n, 35mm, 102’. Int.: Eduardo De Filippo, Leda Gloria.

h 17.00 Filumena Marturano

Eduardo De Filippo, tratto dalla sua omonima commedia, Italia, 1955, b/n, 35mm, 98’. Int.: Tina Pica, Titina De Filippo.

Domenica 27 settembre

h 17.00 Assunta Spina

Gustavo Serena, tratto dalla pièce omonima di Salvatore di Giacomo, Italia, 1915, b/n, DCP, 63’, muto. Int.: Francesca Bertini, Gustavo Serena. Con accompagnamento musicale live di Francesca Badalini.

Mercoledì 30 settembre

h 16.00 Campane a martello

Luigi Zampa, Italia, 1949, b/n, HD, 109’. Int.: Eduardo De Filippo, Gina Lollobrigida.

Venerdì 2 ottobre

h 16.00 Torna a Napoli (simme ‘e Napule paisa’)

Domenico Giambino, Italia, 1949, b/n, DCP, 81’. Carlo Lombardi, Maria D’Ayala.

Sabato 3 ottobre

h 15.00 Napoli…e niente cchiù

Eugenio Perego, Italia, 1928, b/n, DCP, 91’, muto sonorizzato.

Martedì 6 ottobre

h 16.00 Voglio a tte’

Roberto Roberti, Italia, 45’, b/n, 1921.

Mercoledì 7 ottobre

h 16.00 Il cappello da prete

Ferdinando Maria Poggioli, Italia, 1944, b/n, DCP, 90’. Int.: Roldano Lupi, Liida Baarova.

Giovedì 8 ottobre

h 16.00 Napoli piange e ride

Flavio Calzavara, Italia, 1954, b/n, DCP, 84’. Int.: Luciano Tajoli, Jula de Palma.

Sabato 10 ottobre

h 15.00 Amore e sangue

Marino Girolami, Italia, 1951, b/n, DCP, 86’. Int.: Maria Montez, Massimo Serato.

h 17.00 Fermo con le mani

Gero Zambuto, Italia, 1937, b/n, 35mm, 78’. Int.: Totò, Tina Pica.

IN STREAMING GRATUITO

Napoli e il Vesuvio (Italia, Anonimo, 1925-1932)

Veduta del porto di Napoli da un battello (Italia, Anonimo – Produzione Lumiére, 1896-1898)

Visioni di Napoli e dintorni (Italia, Anonimo, 1932-1933)

Napoli ‘43 (Italia, Roberto Rossellini, 1943)

Amalfi (Italia, Guido Guerrasio, 1948)

Napoli antica e moderna (Italia, Augusto Carloni,1954)

Scarpetta e l’americana (Italia, Enrico Guazzoni, 1918)

Il conte verde e Napoli e il Vesuvio (Anonimo, Italia, 1925-1932, 9’)

Assunta Spina (Gustavo Serena, Italia, 1915, b/n, 63’)

Napoli…e niente cchiù (Eugenio Perego, Italia, 1928, b/n, 91’)

Voglio a tte’ (Roberto Roberti, Italia, 1921, b/n, 45’)

Addio mia bella Napoli (Mario Bonnard, Italia, 1946, 91’)

Amore e sangue (Marino Girolami, Italia, 1951, 86’)

Torna a Napoli (simm ‘e Napule paisa’) (Domenico Giambino, Italia, 1949, 81’)

BIGLIETTI

Intero € 7,50

Ridotto (Cinetessera*, under 15, studenti universitari) € 6,00

Dai 16 ai 19 anni ingresso gratuito.

*Cinetessera (valida fino a marzo 2021): € 10 valida anche per Area Metropolis 2.0

INFO

T 02.87242114

info@cinetecamilano.it

www.cinetecamilano.it