Share Facebook

Twitter

Pinterest

Sabato 19 e Domenica 20 settembre 2020. Dalle ore 15:00 alle ore 18:00

I RACCONTI ATTORNO ALL’APEROSSA a cura di Pino Grossi e Stella La Rotonda

Centro commerciale Euroma2 Viale dell’Oceano Pacifico, 83 – 00144

Ingresso libero a tutti

PROGRAMMA IN DETTAGLIO

ore 15:00 Storie pelose

ore 15:30 Libri da ridere

ore 16:00 Storie di viaggi

ore 16:30 Libri di liti e di amicizia

ore 17:00 Storie del giorno e della notte

ore 17:30 Libri di cani, gatti e altri animali

Torna l’Aperossa a divertire, intrattenere, acculturare e interagire con il suo pubblico di ogni età, territorio e formazione. La tre ruote che da sei anni porta cultura – tra cinema, libri, performance teatrali e sonorizzazioni musicali – in giro per la periferia romana, inizierà quest’anno la sua attività al Centro Commerciale Euroma 2, con due pomeriggi interamente dedicati a bambine e bambini. Sabato 19 e domenica 20 settembre 2020, a partire dalle ore 15:00, sarà per i piccoli possibile infatti ascoltare e interagire con l’apetta in sei momenti lettura a pomeriggio, dedicati alle storie, tra animali, viaggi e narrazioni comiche e di morale. Protagonisti saranno i curatori e fabulatori Pino Grossi e Stella La Rotonda che dall’Aperossa estrarranno libri di ogni genere, per far conoscere alle famiglie il valore della lettura condivisa.

Il doppio evento, che si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti anti-Covid, anticipa le iniziative che l’Aperossa organizzerà nella settimana dal 15 al 20 ottobre presso la Centrale Montemartini e il Teatro Garbatella, dal titolo “Aperossa – Unarchive”, una manifestazione concepita e promossa dalla Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico in collaborazione con la Festa del Cinema di Roma e Euroma 2.