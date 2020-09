La danza ritorna sul palcoscenico della Scala con uno speciale Gala di Balletto

Il programma prevede un inanellarsi di brani tratti dai titoli più amati, con firme coreografiche e musicali di prim’ordine. L’apertura del Gala è affidata al brillante passo a tre nella grotta de Le Corsaire, seguito da un duo tutto femminile nella nuova creazione di Mauro Bigonzetti Do a duet (musiche di Mozart). A seguire, due classici del repertorio come la variazione del principe Désiré dalla Bella addormentata di Nureyev e La morte del cigno di Fokin, interpretato da Svetlana Zakharova, incorniciano il sensuale duetto della Carmen di Roland Petit, omaggio alla musa Zizi Jeanmaire recentemente scomparsa. Una carica emozionale sempre in crescita, a culminare con il romantico passo a due mozartiano de Le Parc di Angelin Preljocaj (interpretato per la prima volta alla Scala da Alessandra Ferri e Federico Bonelli) e con Roberto Bolle protagonista del Boléro di Ravel / Béjart.

La grande danza ritorna sul palcoscenico della Scala dopo sette mesi con uno speciale Gala di Balletto. Quattro serate (23, 24, 26 settembre e 2 ottobre) con protagonisti i nostri primi ballerini, solisti e artisti del Corpo di Ballo ma non solo: in scena le nostre étoiles Svetlana Zakharova (nelle prime tre recite) e Roberto Bolle e l’étoile internazionale Alessandra Ferri accanto a Federico Bonelli, principal del Royal Ballet.