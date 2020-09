Genny Cusopoli “Bat Or Man”

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Genny Cusopoli, figlio d’arte inizia la sua carriera artistica a 8 anni insieme al papà Armando oltre alla famiglia Cusopoli già nota come musicisti negli anni passati.

Nel corso delle manifestazioni canore si esibisce suonando il piano forte, incomincia a scrivere brani da vero cantautore italiano e internazionale, ha partecipato a molti provini, partendo da Saranno Famosi oggi ribattezzato come “Amici” di Maria de Filippi, Festival di Napoli, e Sanremo Giovani, dalle belle esperienze fatte da adolescente a quelle degli ultimi anni.

Aggiudicatosi il podio per il primo posto alla Premiazione fatta a Pescara in piazza Salotto da Katia Ricciarelli, molte le soddisfazioni provenienti dall’Abruzzo, città dove ormai Genny è figlio adottivo, precisamente di Montesilvano dove viene invitato da giornali e TV spesso come ospite dove si esibisce cantando canzoni delle Cover di Meravigliose canzoni classiche napoletane e grandissimi successi di Brani Italiani rivisitati in stile molto personale.

Nel 2020 Genny Cusopoli si conferma interprete della canzone Italiana e non solo, con il nuovo singolo dal titolo BAT OR MAN, brano scritto in Inglese che parla del periodo del look down, un brano scritto dallo stesso Genny Cusopoli che come autore si chiama Gennaro Cestari, su questo brano c’è anche un video clip con la partecipazione della fotomodella Paola Suarez, il video clip è disponibile su canale VEVO Genny Cusopoli, tutti i brani dell’artista sono disponibili su tutte le piattaforme Digitali e in tutto il mondo.

Genny viene invitato a Casa Sanremo, nel 2020 in occasione del 70° Festival di SanRemo come Ospite a Sanremo D.O.C e riceve un premio anche a Sanremo Unlimited con il brano E CI SEI TU.

Nelle giornate del settantesimo festiva di Sanremo, Genny Cusopoli raccoglie molti consensi positivi e di stima da Grandi Big della Canzone, Produttori e Musicisti di chiara fama condividendo insieme le proprie composizioni Musicali.