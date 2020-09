Conclusa la prima ediz. “Roma International Buskers Festival”

Share Facebook

Si è conclusa, la Prima Edizione del Roma International Buskers Festival. Una tre giorni di musica e arte di strada a 360° che ha animato il Porto Turistico di Roma.Dodici postazioni e un Main Stage che hanno visto protagonisti i migliori musicisti e performer della scena Busker Italiana e Nazionale:Borja Catanesi – Dario Rossi – Federico Nathan – Adriano Bono e The Reggae Circus – Gabriele Pollina – Marco Sbarbati ft Bruna Di Virgilio – Jacopo Mezzanotti – Scoss – Sabrina De Mitri – Wonky Monkeys – Falkatrazz – Simone Spirito e Aurora Arenare – Radiocantilena ft Saxobass & il Naya – Le Swingeresse – Bagarija Orkestar – Caracca Tamburi – Aurora Trippetta – Edo Sparks – Hiram Show Ad arricchire il programma si sono esibiti anche Jacopo Mastrangelo in una suggestiva performance dalle terrazze del lungomare del Porto Turistico di Roma, l’Orchestra SIO di San Fior e Godega ha emozionato il pubblico con un repertorio eclettico e vario suonato dai suoi 48 giovanissimi elementi diretti dal Maestro Roberto Fantinel. Nel corso della tre giorni anche molti altri artisti, pur non avendo risposto alla call for action (che ha contato oltre 180 candidature), abbracciando appieno lo spirito del Roma Buskers Festival si sono uniti alla grande festa ed hanno avuto spazio per dare vita alle loro performance liberamente tra 12 postazioni buskers. A chiudere il Festival una incredibile Jam Session sulle note di Don’t Worry Be Happy eseguita da Federico Nathan, Borja Catanesi, Marco Sbarbati, Gabriele Pollina, Jacopo Mezzanotti e Scoss. Grandissima l’affluenza di pubblico nei tre giorni che ha passeggiato lungo gli 1,2 km della marina del porto turistico di Roma con curiosità ed interesse per le numerose performance, giocando con la web app del Roma Buskers Festival e vincendo oltre 2000 gadget, il tutto nel rispetto delle normative con grande spirito collaborativo. L’Organizzatore Andrea Cicini (Gruppo Matches) ed il Direttore Artistico Massimo Di Stefano (ESound) hanno ringraziato lo staff, gli artisti, le istituzioni e tutti i partner annunciando con grande entusiasmo l’edizione 2021 del Roma International Buskers Festival. «Un evento ricco di emozioni e sorrisi del pubblico. È stato bello respirare allegria tra la gente, grazie all’impegno degli artisti di strada che hanno colto questa grande opportunità approdando al Porto Turistico di Roma. È sempre bello vedere sogni che si realizzano, per noi di Gruppo Matches è stato un importante investimento e ci abbiamo creduto da subito. Ma se abbiamo raggiunto un ottimo risultato è anche grazie al prezioso gioco di squadra fatto tra l’Amministrazione e la Direzione della marina, le istituzioni ed i partner che si sono fidati ed affidati alla nostra passione e determinazione. Chiudiamo questo primo Festival con estrema energia, con uno sguardo al 2021, al ritmo di “Don’t worry Be Happy”». A.Cicini (Gruppo Matches)

L’evento è stato ideato ed organizzato dall’Agenzia di Comunicazione Gruppo Matches con la direzione artistica di Esound, in collaborazione con il Porto Turistico di Roma e il Patrocinio di Regione Lazio nell’ambito di Youth Card, del Municipio X, di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, ANLAIDS Onlus e della Guardia Costiera. La Radio Ufficiale dell’evento Dimensione Suono Roma.

Partners ufficiali dell’evento: LVL PRO EVENT, Jungel Film Production, Mediamorfosi – Officina Creativa, Biosanyx, Artemisia Lab Ostia, Biraz, Il Confine, Eventi di Cartone, Sogno Veneto, Cambusando, Laboratorio Olfattivo, Ostia Antica Park Hotel, Abitart Hotel, Hotel La Scaletta Roma, Fy Decò Hotel, Aran Blu Hotel, Isola Sacra Rome Airport Hotel, Best Western Hotel i Triangoli e la Roma Mare Asshotel.