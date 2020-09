Cineteca Milano omaggia Franca Valeri

Share Facebook

Dal 29 settembre all’11 ottobre 2020 presso la sala di Cineteca Milano MIC è in programma un omaggio alla “Signorina snob”, Franca Valeri, che con le sue brillanti imitazioni ha inaugurato la comicità italiana al femminile.

La rassegna, in 6 lungometraggi, parte dal primo impegno cinematografico con Luci del Varietà (1950) di Alberto Lattuada, fino al ruolo da protagonista in Parigi o cara del marito Vittorio Caprioli (1962). La commedia si conferma il suo genere prediletto, come nel 1955, quando affianca Sophia Loren e Vittorio De Sica ne Il segno di Venere di Dino Risi, Alberto Sordi in Un eroe dei nostri tempi di Mario Monicelli e Il bigamo, sempre di Risi, con Marcello Mastroianni.

In esclusiva, in streaming gratuito su cinetecamilano.it, anche una rara e divertente pubblicità cinematografica realizzata dall’animatore Toni Pagot per la reclamizzazione del sapone Palmolive, nella quale l’attrice Franca Valeri presta la voce al noto personaggio della signorina snob, già reso celebre nelle sue numerose apparizioni televisive.

CALENDARIO PROIEZIONI

Martedì 29 settembre

h 16.00 Luci del Varietà

Alberto Luttuada, Federico Fellini, Italia, 1950, b/n, 100’.

Giovedì 1 ottobre

h 16.00 Concorso di Bellezza (episodio del film Villa Borghese)

Gianni Franciolini, Italia, 1953, b/n, 18’.

A seguire

Il bigamo

Luciano Emmer, Italia, 1955, b/n, 95’.

Sabato 3 ottobre

h 17.00 Parigi o cara

Vittorio Caprioli, Italia, 1962, 100’.

Domenica 4 ottobre

h 17.00 Il segno di Venere

Dino Risi, Italia, 1955, b/n, 100’.

Venerdì 9 ottobre

h 16.00 Un eroe dei nostri tempi

Mario Monicelli, Italia, 1955, b/n, 85’.

Domenica 11 ottobre

h 17.15 Il vedovo

Dino Risi, Italia, 1959, b/n, 100’.

BIGLIETTI

Intero € 7,50

Ridotto (Cinetessera*, under 15, studenti universitari) € 6,00

Dai 16 ai 19 anni ingresso gratuito.

*Cinetessera (valida fino a marzo 2021): € 10 valida anche per Area Metropolis 2.0

INFO

T 02.87242114

info@cinetecamilano.it

www.cinetecamilano.it