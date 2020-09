Famiglie e bambini al Museo Zeffirelli

Share Facebook

Il nuovo Biglietto Famiglia e Regista per Gioco, l’album-guida per bambini

Tante novità per famiglie e bambini alla Collezione Zeffirelli da ottobre.

Con il nuovo Biglietto Famiglia, genitori e figli (minori di 14 anni) potranno accedere al percorso museale con un solo unico biglietto al costo di 20,00€.

In più la Fondazione Zeffirelli in collaborazione con Federighi Editori ha realizzato “Regista per gioco”, l’album di attività per bambini per scoprire la Collezione Zeffirelli.

L’album ha l’obiettivo di coinvolgere i giovanissimi nella visita delle Sale del Museo, attraverso delle attività ludiche che permettano ai bambini di interagire con gli oggetti presenti nell’esposizione.

I bambini saranno portati a concentrarsi su alcuni punti salienti della Collezione con l’obiettivo di renderli protagonisti di una propria esperienza estetica. Un vero e proprio tuffo nel favoloso mondo dello spettacolo!

L’album del regista sarà acquistabile al costo di 4,00€ presso la biglietteria della Collezione Zeffirelli.

I bambini avranno a loro disposizione, delle matite e dei fogli, per completare le attività durante il percorso. Le matite per colorare dovranno essere restituite all’uscita per essere sanificate.

In perfetto stile Federighi Editori i piccoli appassionati di cultura diventano protagonisti e i grandi della storia si conoscono “per Gioco”! La Casa Editrice di Certaldo, infatti, da anni, si occupa di realizzare e distribuire nelle librerie e nei bookshop dei più famosi musei d’Italia libri da bambini e ragazzi che, partendo dai grandi personaggi della storia, parlino di cultura, scienze, arte e letteratura “per Gioco”. Nascono così “Dante per Gioco”, “Boccaccio per Gioco”, “Manzoni per Gioco”… e questa volta è il momento di conoscere meglio Zeffirelli, le sue arti e la sua vita diventando per un giorno “Regista per Gioco”. Un’occasione didattica immersiva e basata sulle emozioni per conoscere il Museo della Fondazione Zeffirelli e l’approccio letterario della Federighi Editori i cui libri si trovano anche al bookshop del Museo.

