Joseph Martone in tour tra Italia e Francia

Dodici live in full band tra Italia e Francia

“Honey birds” il debut album solista del cantautore italo americano Joseph Martone è stato pubblicato in pieno lockdown. Nonostante le difficoltà dettate dal momento il lavoro, prodotto da Taylor Kirk dei Timber Timbre, si è fatto notare dalla critica e dal pubblico ottenendo ottimi consensi.

Accantonati i The Travelling Souls, la sua storica band, Joseph Martone riprende le sue attività live e lo fa con una tournée che toccherà l’Italia e la Francia.

L’album, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato Vinile e CD, è stato pubblicato per la FreakHouse rcords ed ha ricevuto ottimi consensi soprattutto in terra francese tanto che la rivista Rolling Stone Francia supporta i concerti.

Questo il calendario del tour:

02 Ottobre Lizard club, Caserta (It)

03 Ottobre Primo, Chieti (It)

04 Ottobre Officina Osirisica, Teramo (It)

09 Ottobre Terni (It)

10 Ottobre Raindogs, Savona (It)

11 Ottobre Milano, TBA

12 Ottobre La Piola, Borgiallo (To) (It)

13 ottobre – Filo di Zinco, Barberaz (Fr)

15 ottobre Espace Culturel Philippe Torreton, Cléon (Fr)

16 ottobre Théâtre des Arcades, Buc (Fr)

18 ottobre La Boîte à Musiques, Wattrelos (Fr)

19 ottobre La Dame de Canton, Parigi (Fr)

Jospeh Martone (lead vocals, chitarra baritono ed elettrica) sarà in compagnia di Marianna D’Ama alla chitarre, voce, farfisa; Davide Grotta alla batteria, synth, keys, theremin, Geoffrey Hautvas al basso baritono e Giacomo Iddi al basso.

Con il loro sound scarno, intenso e pieno di pathos oscillando tra il blues e trame noir, girerà il centro-nord Italia fino ad arrivare in Francia dove a Parigi concluderanno la tournée esibendosi in riva alla Senna presso le terrazze de La Dame de Canton.

Si prospettano otto concerti intensi dove il quartetto esalterà la voce profonda – e roca – del nostro Joseph che si destreggerà tra caleidoscopici stili che richiamano a Tom Waits e Nick Cave; Willard Grant Conspiracy e John Murry, tessuti da trame western tra Calexico e le composizioni spaghetti western. del compianto Maestro Ennio Morricone.