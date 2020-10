Share Facebook

Twitter

Pinterest

V edizione (Ravenna, 26 Settembre / 3 ottobre 2020)

Dal 3 al 6 ottobre arrivano online su OpenDDB quattro titoli dal Concorso Internazionale

Saranno accessibili gratuitamente in tutta Italia solo per quattro giorni:

la black-comedy Dinner America scritta e diretta da Adam Rehmeier e prodotta da Ben Stiller;

Chess Stories di Emmanuel Martin, il pluripremiato documentario White Riot di Rubika Shah

e Time is On Our Side di Katy Léna Ndiaye sul rapper e attivista Serge Bambara.

SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL annuncia la sua presenza su OpenDDB – Distribuzioni dal Basso.

Il festival di cinema interamente dedicato alla musica in corso in questi giorni a Ravenna con la quinta edizione – presso il centrale Palazzo del Cinema e dei Congressi, nel pieno rispetto delle normative sanitarie – porta online una speciale programmazione sulla piattaforma openDDB, la prima rete distributiva di produzioni indipendenti in Europa.

Soundscreen Film Festival renderà accessibili gratuitamente dal 3 al 6 ottobre su www.openddb.it quattro titoli del Concorso Internazionale per Lungometraggi, l’accurata selezione della migliore e più recente produzione cinematografica mondiale in gara per i Premi Soundscreen.

Da Cuba il film a episodi Chess Stories del filmaker, giornalista e professore di scacchi Emmanuel Martin Hernandez, tre storie dedicate al gioco degli scacchi tra il 1966 e i giorni nostri, dentro una variegata cornice di vita, musica, amore, desiderio, vittorie e sconfitte. Dagli Stati Uniti Dinner in America, black-comedy firmata da Adam Rehmeier e prodotta da Ben Stiller, già in concorso al Sundance Film Festival racconta le disavventure di un punk rocker in fuga e di una giovane ragazza ossessionata dalla sua band attraverso le decadenti periferie del Midwest americano, un’improbabile coppia allo sbando tra dialoghi irresistibili e situazioni surreali; il pluripremiato documentario White Riot dell’inglese Rubika Shah, un grido rock contro il razzismo; Time is On Our Side, co-produzione belga e africana diretta dalla documentarista Katy Léna Ndiaye, sul rapper e attivista Serge Bambara del Burkina Faso.

OpenDDB – progetto dell’associazione culturale SMK Videofactory – è il primo portale europeo in Creative Commons che supporta la circolazione di opere audiovisive di case di produzione indipendenti. Una libreria on-demand di contenuti multimediali (documentari, film, libri, musica, cinema sperimentale e inchieste), gestita da una redazione interna impegnata dal 2013 a promuovere un numero sempre maggiore di produzioni giovani, emergenti e indipendenti, e a costruire un luogo di incontro e condivisione tra utenti della rete e autori. Tutte le opere presenti nel portale rispondono all’esigenza di rendere accessibili, diffondere e sostenere cultura e informazione, perché un nuovo modo di distribuire le opere creative è possibile.

Soundscreen Film Festival è organizzato dall’Associazione Culturale Ravenna Cinema in collaborazione con il Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura, con il contributo del MiBACT – Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.