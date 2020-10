Share Facebook

Tutto pronto per la venticinquesima

edizione del Mei, il piu’ importante Festival della Musica

Indipendente italiana, che trasformera’ Faenza nella citta’ della

musica per tutto il weekend, fino a domenica 4 ottobre.

Nel Comune in provincia di Ravenna, a partire da venerdi’ 2

sono in programma concerti, premiazioni, mostre, eventi online e

meeting, che si terranno nel rispetto delle norme, vista

l’emergenza sanitaria.

Nonostante le difficolta’, infatti, il patron Giordano

Sangiorgi e’ riuscito ad organizzare anche questa edizione, che

sara’ una sorta di ‘anno zero’: ‘Lo abbiamo voluto battezzare

cosi’ perche’ sia una ripartenza per il mondo della musica-

spiega Sangiorgi all’agenzia Dire, in occasione della conferenza

di presentazione all’Officina Pasolini, a Roma- Avremo artisti

storici come Tosca e in particolare un nucleo come quello formato

da Piero Pelu’, Omar Pedrini, Gianni Maroccolo, Ghigo Renzulli.

Ci saranno tanti giovani artisti che saranno premiati. Al Mei

faremo in modo che si incontrino vecchie e nuove generazioni per

ragionare sul futuro della musica italiana indipendente ed

emergente che non sara’ piu’ come prima’.

Con il supporto della Regione Emilia Romagna, il Mei sara’

realizzato ‘con il massimo della sicurezza- ha detto ancora

Sangiorgi- C’e’ piu’ restringimento, ci sono difficolta’

organizzative enormi, ma diamo un segnale, con al nostro fianco

nostro quelli che vogliono dare un sostegno’.

Si comincia domani, 2 ottobre, con un incontro dedicato al

cantante ravennate Titta, leader della storica rock band

demenziale Titta e le Fecce Tricolori. Contemporaneamente in

Galleria della Molinella, verra’ inaugurata la mostra ‘Mei 25 –

Manifesti e Cataloghi’, con interventi dei rappresentanti del

Comune di Faenza e della Regione Emilia Romagna. A partire dalle

ore 20.00, in Piazza del Popolo, in programma il concerto ‘Buon

Compleanno Castellina’: un omaggio dell’Orchestra Castellina-Pasi

al Maestro Castellina, autore di brani della tradizione musicale

romagnola e della colonna sonora del cartone animato Lupin III.

Sabato 3 ottobre sara’ una giornata ricca

di eventi e premiazioni. Attesissimi a Faenza Piero Pelu’, che

ritirera’ il Premio per i suoi 40 anni di carriera alle origini

della scena indipendente italiana (Piazza del Popolo); Tosca, che

ricevera’ il Premio Nilla Pizzi come miglior artista in gara al

70esimo Festival di Sanremo (Teatro Masini Estate in Piazza

Nenni); il duo Colapescedimartino, che riceveranno il Premio PIMI

Migliori Artisti Indipendenti dell’anno e il Premio PIVI –

Miglior Videoclip Indipendente dell’anno (Piazza del Popolo);

Galeffi, Ernia e Tutti Fenomeni, che ritireranno il Premio

Giovani Mei – Exitwell, rispettivamente per ‘il miglior disco

dell’anno 2020′ e ‘il miglior progetto dell’anno 2020’ e ‘artista

indipendente dell’anno’ (Piazza del Popolo). In apertura alla

serata, in Piazza del Popolo, la premiazione del cantautore

italo-canadese ‘Toz’ Antonio Piretti, tornato dal suo tour in

bici ‘Not Only A Currency’: una serie di house concert in 16 dei

19 paesi dell’Unione Europea accomunati dalla stessa valuta per

una pedalata di oltre 5 km.

Sul palco dei giovani emergenti, in Piazza della Liberta’, si

esibiranno il giovane rapper Leon Faun e i Santamarya, vincitori

del Mei Superstage, il contest nazionale tra band emergenti

dedicato a Freak Antoni. In programma anche i live di altri

artisti, fra cui Argento e Balto, Mezzavera, i Kutso e i

Pianoterra, vincitori dello Streaming Festival del PIVI con il

videoclip ‘Semplice’. In piazza Nenni, avra’ luogo la nuova

edizione del Premio Dei Premi, contest ideato e diretto da Enrico

Deregibus e Giordano Sangiorgi, che mette a confronto i vincitori

dei concorsi intitolati a storici artisti scomparsi. Si

contenderanno la vittoria finale Andiel (per il Premio Pigro –

Ivan Graziani), Luca Guidi (per il Premio Bindi) e Francesco

Lettieri (per il Premio Pierangelo Bertoli).

Nello stesso ambito, in collaborazione con

la Fondazione Claudio Lolli, si esibira’ Paolo Capodacqua,

storico chitarrista di Claudio Lolli, con l’intervento dei due

figli del cantautore scomparso. Si terra’ poi la finalissima del

contest ‘Arrangiami! 100 anni per il futuro’, con la presenza del

musicista e compositore Claudio Simonetti, fondatore della

storica rock band Goblin, in qualita’ di testimonial, del rapper

Claver Gold e della cantante Donella Del Monaco degli Opus

Avantra.

La giornata di sabato sara’ dedicata anche ai tradizionali

convegni del MEI. Si iniziera’ alle ore 10.00 con l’incontro ‘Tra

Emergenza e Ripartenza quali prospettive per la musica

Indipendente in Italia’ con le associazioni AIA, AudioCoop, Rete

dei Festival, It-Folk e affiliati. Alle ore 11.00 ‘La musica

Indipendente Italiana fra opportunita’ italiane e

internazionali’, tavola rotonda con StaGe!, AudioCoop, Impala,

Merlin e PMI. A conclusione interverra’ lo scrittore e mediatore

culturale Sean White (Zhang Changxiao) che parlera’ della

reciproca influenza musicale e culturale tra Cina e Italia nel

mondo della musica indie-rock. Alle ore 12.00, tavola Rotonda

‘Cantieri della Cultura Indipendente – Lo spettacolo dal vivo fra

incertezza e ripartenza’ con Gino Auriuso (Fed. It. Art), Luca

Fornari (ATCL), Giordano Sangiorgi (MEI), Claudio Formisano

(Cafim), Claudia Barcellona (Siedas) e rappresentanti di altre

associazioni del settore cultura. Nel pomeriggio incontri con

Piero Pelu’, Syusy Blady e Ivana Cecoli, ‘Toz’ Antonio Piretti e

Roberto Razzini, Managing Director di Warner Chappell Music

Italiana, che presentera’ il suo libro ‘Dal Vinile a Spotify’ con

Marco Mori. Domenica 4 ottobre, dalle ore 16, in Piazza

del Popolo, riceveranno il premio per i 40 anni di carriera

Gianni Maroccolo, che si esibira’ live con Edda, e Ghigo

Renzulli, che per l’occasione presentera’ il suo nuovo progetto

musicale assieme allo scrittore Bruno Casini. Sul palco di Piazza

del Popolo salira’ per un live anche Omar Pedrini, premiato con

la Targa per i 25 anni di ‘2020 Speedball’, e presentera’ il

libro di cui ha curato la prefazione ‘L’Osteria del palco. Storie

gastromusicali di musicisti on the road’ insieme all’autrice

Francesca Amodio.

Sabato 3 e domenica 4 ottobre, presso la sala del Consiglio

Comunale, tornera’ il Forum del giornalismo musicale, ideato e

diretto da Giordano Sangiorgi e Enrico Deregibus: due giornate di

incontri, assemblee e seminari che si concluderanno con il

tradizionale corso di aggiornamento, accreditato dall’Ordine dei

Giornalisti con gli interventi di Alessandra Izzo, Alba Solaro,

Francesco Prisco e Claudia Barcellona. Nell’ambito del Forum del

Giornalismo Musicale, sabato verra’ consegnata la Targa Mei

Musicletter a Il Giornale della Musica e Going Underground di

Monica Mazzoli, premiati rispettivamente come ‘Miglior sito web’

e ‘Miglior Blog personale’. A Goodfellas andra’ invece il Premio

Speciale – Targa Mei Musicletter per il ‘Miglior Distributore

Discografico’. Sara’ inoltre premiata la cantautrice emergente

Giulia Mei come artista esordiente femminile piu’ votata dal

Forum del Giornalismo Musicale. Tra gli appuntamenti di sabato

del Forum anche l’assemblea dell’Agimp, l’Associazione dei

Giornalisti e critici musicali.

Al Palazzo delle Esposizioni avra’ luogo la nuova Fiera del

Disco a cura di Federico Pozone, insieme all’Expo degli strumenti

musicali curata da Claudio Formisano.

Piazza del Popolo, invece, ospitera’ la

Fiera dell’Editoria Indipendente coordinata da Massimo Roccaforte

e il tradizionale Mercato Vintage a cura di Serena Lambertucci.

Inoltre saranno presenti l’associazione Coldiretti con il suo

mercato a km zero di Campagna Amica e uno stand di Medici Senza

Frontiere.

In Piazza Nenni, la cantautrice Sara Zaccarelli, ricevera’ il

premio Giovani Talenti dell’Emilia Romagna 2020. Lo stesso

riconoscimento sara’ consegnato, in Piazza della Liberta’, anche

alla crew dei Pioggia Noise, formata dai cantautori Giacomo

Ambrosini e Ale di Loto, e dal rapper Zero Paga.

Dal 2 al 4 ottobre si terranno inoltre tre giornate musicali

di Materiale Resistente 2.0, contest dedicato alle canzoni sui

temi della Liberazione, vinto in quest’edizione da La Compagnia

degli Scapestrati e i Red Wine. Tra gli altri artisti segnalati,

Giorgia Montevecchi e Azimuth.

Quest’anno il MEI non sara’ solo a Faenza, ma anche online con

il nuovo format MEI ExtraWeb, una serie di eventi speciali che

saranno trasmessi in streaming sui canali Facebook e YouTube

ufficiali della rassegna, sulle pagine Facebook e sui siti web

ufficiali di OA Sport, OA Plus e Sport2u. Al seguente link la

programmazione completa:

http://meiweb.it/2020/09/11/ecco-il-programma-mei-extraweb-2020-tutto-on-line-dal-2-al-4-ottobre/