Gerard Butler in Greenland dall’8 ottobre al cinema

La minaccia di una cometa distruttrice si abbatte contro l’umanità e John (Gerard Butler), insieme all’ex moglie Allison (Morena Baccarin) e al giovane figlio Nathan,compiranno un viaggio impossibile e pieno di insidie nel tentativo di mettersi in salvo. Mentre diverse città in tutto il mondo sono rase al suolo dai frammenti

Nella scena che vi mostriamo, dalla clip “Allerta Presidenziale”, John (Gerard Butler) si trova all’inizio di quella che sarebbe divenuta la tragedia più grande per l’umanità. Un’allerta presidenziale arriva sul suo smartphone comunicandogli che lui e la sua famiglia sono stati selezionati per il trasferimento all’interno di un rifugio.

Per l’umanità sta per scoccare l’ultima ora a causa di un cataclisma naturale, Gerard Butler veste i panni di un uomo che, se salvare il mondo è ormai diventato impossibile, tenterà il tutto per tutto per salvare la sua famiglia.