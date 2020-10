Share Facebook

Dal 4 al 10 ottobre la degustazione di bollicine italiane premiate The WineHunter Award

Merano WineFestival in collaborazione con la Milano Wine Week presenta Catwalk Bollicine, un progetto ideato dal The WineHunter Helmuth Köcher e Federico Gordini che porta in scena una selezione di bollicine italiane premiate The WineHunter Award, il prestigioso riconoscimento del cacciatore di vini meranese. L’evento è in programma dal 4 al 10 ottobre al Babila Building di Milano, dalle 10.00 alle 19.00 con ingresso gratuito e contingentato, e verrà ripreso in occasione della 29^ edizione di Merano WineFestival dal 6 al 10 novembre nei negozi meranesi. I vini in degustazione sono:

Banfi 2010 Cuvee Aurora 100 Mesi Alta Langa Riserva DOCG

Cà Di Frara S.A. Extra Brut VSQ

Cantina Aldeno 2013 Altinum Trento Riserva Dosaggio Zero DOC

Fratelli Berlucchi 2012 Casa Delle Colonne Franciacorta Chardonnay Riserva Brut DOCG

Jako Wine 2009 Jako Metodo Classico Riserva Extra Brut VSQ

La Vigna Di Sarah 2019 Rive Di Cozzuolo Conegliano Valdobbiadene Prosecco Brut DOCG

Valdo Spumanti 2018 Cuvèe Del Fondatore Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG

Ventiventi – Il Borghetto 2018 Ventiventi Rosé Lambrusco Modena Metodo Classico Brut DOC

Veronese Beatrice 2019 Tullen Prosecco Extra Dry DOC

Zardetto 2019 Rive Di Ogliano Tre Venti Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Brut DOCG

Per operatori del settore e accrediti stampa: eventi@milanowineweek.it inviando “nome e cognome, data e fascia oraria preferita”. L’accredito permette l’accesso al Babila Building nell’orario sopra indicato e la degustazione gratuita delle bollicine selezionate by The WineHunter. Per tutti i wine lovers l’ingresso è gratuito; la degustazione sarà pagata tramite app di Wineemotion al costo di 2,50 € per calice.

www.smstudiopr.it/it/news/dettagli/merano-winefestival-alla-milano-wine-week-presenta-catwalk-bollicine-dal-4-al-10-ottobre.html