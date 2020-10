Giovanni Allevi omaggia la sua citta’ con l’inedito Back Home

Nello spot, girato in qualità cinematografica da Simone Valentini, il compositore ascolano, ispirato dalle bellezze della “Città delle Cento Torri”, esegue una sua creazione originale al pianoforte mentre scorrono le immagini delle piazze e degli angoli più belli della città: dal Teatro Ventidio Basso, palcoscenico della performance del Maestro Allevi, alle opere d’arte della Pinacoteca Civica, passando per una serie di riprese che evocano la cultura e la storia millenaria della città picena, mostrandone la natura, le tradizioni e l’architettura.

“Nel brano Back home – afferma il compositore – ho voluto raccontare la dolcezza e l’incanto di tornare nella propria città, quel senso di familiarità che scalda il cuore appena si intravedono i colori e i paesaggi in cui si è cresciuti. Ho accettato con entusiasmo la richiesta di essere testimonial di questo progetto, ed ho voluto farlo in maniera totalmente gratuita per contribuire con la mia presenza e le mie note, alla rinascita della mia città”.

Il compositore e pianista Giovanni Allevi si ispira alla sua città natale Ascoli Piceno, per la composizione del nuovo brano inedito “Back home”. Il brano per pianoforte solo, sarà la colonna sonora del primo spot della città marchigiana, realizzato da Twisterfilm e pianificata da PubliOne sulle reti Rai e Discovery dal prossimo 4 Ottobre.