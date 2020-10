L’ Orchestra Italiana Del Cinema omaggio musicale in Piazza del Campidoglio

Sabato 10 ottobre 2020 TWO GIRLS FROM IPANEMA Gio’ Marinuzzi – Voce e chitarra Cristiana …

Il repertorio che si alternerà alla proiezione di immagini e all’intervento di Istituzioni e curatori dell’iniziativa, comprenderà brani dei quattro Maestri che hanno fondato gli storici studi di registrazione dove anche è nata e ha sede l’Orchestra, il Forum Music Village. Nell’ordine, saranno infatti eseguiti brani di Ennio Morricone (“Nuovo Cinema Paradiso”; “Tema di Debora” da “C’era una Volta in America” e “The Mission”), Luis Bacalov (Suite “Il Postino”), Piero Piccioni (“Amore Mio Aiutami” e “You Never Told Me” da “Fumo di Londra”); Armando Trovajoli (“Tema di Giuditta” da “Nell’Anno del Signore” e “Roma nun fa la Stupida Stasera” dal musical “ Rugantino”).