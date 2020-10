Firenze. Giornata Mondiale della Salute Mentale

Share Facebook

il 10-11 e il 17-18 ottobre in 9 luoghi del capoluogo toscano

Tutti matti per il Riso

Torna anche a Firenze l’evento nazionale di raccolta fondi a favore di Progetto Itaca e di sensibilizzazione sul tema della Salute Mentale. Testimonial 2020 della manifestazione è Antonio Guida, executive chef del ristorante Seta del Mandarin Oriental Milan, che ha realizzato per l’occasione l’esclusiva ricetta “Risotto al limone con peperoni, caprino e cardamomo nero” che verrà consegnata in regalo a tutti coloro che sosterranno l’iniziativa.

Firenze, 6 ottobre 2020 – In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale prevista per sabato 10 ottobre, torna “Tutti matti per il Riso”. L’evento nazionale di raccolta pubblica di fondi a favore di Progetto Itaca porterà oltre 300 volontari nelle principali piazze italiane per promuovere un’informazione corretta e sensibilizzare la comunità per superare lo stigma e il pregiudizio che ancora accompagnano la sofferenza della psiche.

L’iniziativa, giunta alla sua VI edizione, “vuole essere un forte messaggio di speranza per chi soffre o ha una storia di disturbi mentali” – sottolinea Ughetta Radice Fossati, Segretario Generale di Fondazione Progetto Itaca Onlus -. “Quest’anno, in modo particolare, vogliamo far sentire la nostra voce perché oggi, più che mai, la Salute Mentale va tutelata e Progetto Itaca offre da più di 20 anni ascolto e aiuto concreto a tutti coloro che ne hanno necessità”.

A Firenze “Tutti matti per il Riso” si terrà 9 luoghi diversi: sabato 10 ottobre (dalle 9 fino alle 13:30 in Largo Annigoni, Piazzale di Porta Romana, Piazza Santo Spirito, Piazza delle Cure, Parrocchia di Sant’Angelo a Legnaia), domenica 11 ottobre (dalle 9 fino alle 13:30 Basilica di San Miniato al Monte, Chiesa di San Francesco in Savonarola, Parrocchia di Sant’Angelo a Legnaia), sabato 17 e domenica 18 ottobre (dalle 10 alle 19 Floralia Santo Spirito).

In ognuno di questi appuntamenti sarà possibile incontrare i volontari di Progetto Itaca e sostenerne le attività con una donazione, a fronte della quale verrà offerta una confezione da 1kg di pregiato riso carnaroli. Testimonial 2020 della manifestazione è Antonio Guida, executive chef del ristorante Seta del Mandarin Oriental, Milan che ha realizzato per l’occasione l’esclusiva ricetta “Risotto al limone con peperoni, caprino ecardamomo nero” che verrà consegnata in regalo a tutti coloro che sosterranno l’iniziativa.

“Ho accolto con piacere l’invito di Fondazione Progetto Itaca Onlus di creare una ricetta per la campagna 2020 di sensibilizzazione sulla salute mentale. La cucina unisce sempre, e desidero fin da ora ringraziare tutti coloro che supporteranno l’iniziativa con le loro donazioni” – Antonio Guida.

L’ultimo rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sulla Salute Mentale mostra che oggi nel mondo quasi un miliardo di persone convive con un disturbo mentale e che l’emergenza sanitaria causata dalla pandemia Covid-19 ha provocato un significativo incremento di disturbi psichiatrici. Secondo un recente studio dell’IRCCS Ospedale San Raffaele, condotto dal Medico Psichiatra Francesco Benedetti, oltre la metà degli italiani che hanno ricevuto un trattamento ospedaliero per Covid-19 riporta almeno un sintomo riconducibile a disturbi della Salute Mentale come ansia, depressione, stress post-traumatico, insonnia o altre manifestazioni.

È necessaria, quindi, una concreta azione a supporto della Salute Mentale che, ad oggi, è una delle aree più trascurate dalla salute pubblica. Per questo Progetto Itaca si unisce all’appello dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: “Move for Mental Health: Let’s Invest!” per chiedere alle Istituzioni pubbliche maggiori investimenti per la Salute Mentale.

L’elenco delle piazze italiane che aderiscono all’iniziativa è disponibile sul sito www.progettoitaca.org/tutti-matti-per-il-riso, da giovedì 1° ottobre è inoltre possibile ricevere comodamente a casa il riso di Progetto Itaca, per maggiori informazioni www.progettoitaca.org/riso/.

Con i fondi raccolti Progetto Itaca amplierà e rinnoverà i propri servizi nel campo della Salute Mentale e potrà aprire nuove sedi sul territorio nazionale, garantendo una maggiore capillarità e presenza in Italia.

Anche per questa edizione è importante la vicinanza dei partner che hanno rinnovato l’impegno nel campo della Salute Mentale al fianco di Progetto Itaca Onlus: Aon, Belfor, Indena, Fondazione Vodafone Italia e Maisto e Associati.

Progetto Itaca Firenze Onlus è un’Associazione di volontari impegnata nel campo della Salute Mentale nata il 14 febbraio 2011, parte del network nazionale coordinato dalla Fondazione Progetto Itaca Onlus, che promuove progetti di formazione, prevenzione e riabilitazione per le persone affette da disturbi mentali e per i loro familiari. www.progettoitacafirenze.org – Tel. 055 0672779