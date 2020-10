A Sorrento Leo Gassmann vince il Premio “Penisola Sorrentina”

Una vittoria – come ricordato dal papà Alessandro anche durante la trasmissione Domenica In – celebrata con un vero e proprio urlo di gioia.

Leo Gassmann vince il Premio “Penisola Sorrentina” 2020. La cerimonia ufficiale di investitura avverrà sabato 24 ottobre al Teatro Tasso di Sorrento, durante uno spettacolo televisivo in cui verranno consegnati gli altri riconoscimenti per musica, cinema, ed audiovisivo a personalità di fama nazionale, di cui a breve saranno annunciati i nomi.

Importante riconoscimento per il vincitore della categoria “Nuove proposte” del Festival di Sanremo 2020 che il 24 ottobre prossimo sarà a Sorrento in occasione dei venticinque anni del Premio “Penisola Sorrentina” diretto da Mario Esposito e promosso con la collaborazione della Fondazione Sorrento.